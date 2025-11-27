Más de 560 personas al día se pasan de la ‘Tarjeta Ciudadana’ a la ‘Única’ para viajar gratis en Palma

Más de 560 personas formalizan cada día su pase de la ‘Tarjeta Ciudadana’ a la ‘Única’ para seguir viajando gratis en el bus de Palma. Según ha podido saber OKBALEARES, desde el 1 de octubre -fecha de apertura del proceso- y hasta el 20 de noviembre ya se habían emitido 29.000 unidades de la nueva ‘Tarjeta Única’ que sustituirá a la Tarjeta Ciudadana y que convivirá con la TIB para tren, bus TIB y Metro.

Los ciudadanos de Palma ya han iniciado masivamente el trasvase de la Tarjeta Ciudadana a la nueva Tarjeta Única, a la vista de que la primera dejará de funcionar como validación del transporte gratuito a finales del próximo mes de marzo. OKBALEARES ha podido saber que el total de unidades de la Tarjeta Única expedidas en toda la isla de Mallorca desde el 1 de octubre es de 29.000 unidades. De ellas, 21.400 equivalen a primeras emisiones lo que se deduce, según los técnicos de la Conselleria de Movilidad, como el grueso de este primer trasvase de una tarjeta a otra.

Teniendo en cuenta que la expedición de la nueva tarjeta sólo es posible de lunes a viernes, los números son claros: 21.400 en 38 días hábiles resultan 563 tarjetas entregadas cada día. Con ese mismo promedio, desde el 20 de noviembre hasta hoy (cinco días más), se han recogido 2.815 más. En total, el trasvase de tarjeta ya suma 24.215 tarjetas ‘Única’.

La valoración desde la Conselleria de Movilidad es que «se avanza a un ritmo adecuado, y que las previsiones siempre han sido que irá en aumento a medida que se acerque la fecha de no poder utilizar la tarjeta ciudadana de Palma como título de transporte en los buses de la EMT, a finales de marzo de 2026».

Los usuarios que actualmente sólo disponen de la Tarjeta Ciudadana y no sean titulares de la Tarjeta Intermodal deben solicitar esta tarjeta, que la Tarjeta Ciudadana dejará de ser válida como título de transporte a finales de marzo de 2026, aunque continuará siendo válida para otros usos, como la obtención de certificados de residencia para viajes y la apertura de contenedores marrones de materia orgánica.

Por su parte, los usuarios que ya poseen la Tarjeta Intermodal no tendrán que realizar ningún trámite, ya que esta tarjeta continuará siendo válida y operativa, y funcionará igual que la nueva Tarjeta Única.

Entre los puntos habilitados se encuentran las oficinas de Atención al Cliente de la EMT, la Estación Intermodal de Palma, las oficinas TIB ubicadas en Alcúdia, Inca y Manacor, las oficinas municipales de Calvià, Llucmajor y Marratxí, y las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) en Cort de la plaza Santa Eulàlia, las de Sant Ferran, el Arenal y la sede de PalmaActiva.