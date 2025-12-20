Génova rebaja expectativas en Extremadura: victoria segura de Guardiola pero sin mayoría absoluta

El Partido Popular da por hecha la victoria electoral de María Guardiola en Extremadura, pero no están seguros de conseguir una amplia mayoría que le posibilite no depender de otras formaciones políticas. Lejos del optimismo de la primera semana de campaña, en Génova apuntan ahora a que los suyos sumarán más votos que toda la izquierda junta. Sin absoluta en el horizonte, confían en la abstención de Vox para gobernar.

A apenas 48 horas de que los ciudadanos depositen sus votos en las urnas, el discurso del PP ha cambiado desde que se diera rienda suelta a la campaña electoral. En el entorno de Feijóo ya no se habla de «mayorías absolutas» sino de que las elecciones del próximo domingo se saldarán con una rotunda victoria de Guardiola en Extremadura.

Desde la dirección nacional del PP asumen que el escenario más probable pasa ahora por la subida en votos y en escaños, aunque, en todo caso, insuficientes para conseguir una mayoría que haga posible no depender de otras formaciones políticas.

Lo único claro, aventuran, es que los populares sacarán 10 puntos de ventaja al socialista procesado Miguel Ángel Gallardo. Sobre Vox y Unidas por Extremadura también se habla de subida, aunque la cuestión es saber cuánto.

Quedarse en una victoria electoral obligaría a Guardiola a buscar apoyos para una investidura, si bien, por el momento, descartan en el PP reeditar cualquier tipo de coalición con los de Santiago Abascal. Pacto que sí hicieron en el pasado.

Dentro de las filas populares se espera que pueda admitirse que gobierne la lista más votada. En los pasados comicios, de hecho, fue esta misma la tesitura en la que colocó el PSOE de Guillermo Fernández Vara, que sacó incluso 6.424 votos de ventaja al PP. Guardiola no dio el visto bueno; sí por contra Alberto Núñez Feijóo. Las elecciones se saldaron con el sello de un pacto de Gobierno para formar una coalición con Vox hasta su ruptura definitiva en julio de 2024.

En el equipo de Guardiola sostienen que, a pesar de los dos años y medio de que ha estado al frente de la gestión del Ejecutivo en Extremadura, ha conseguido ampliar la base electoral de los populares y atraer al votante desencantado del PSOE, especialmente, en las zonas rurales.

La evolución de la campaña, sin embargo, ha ido rebajando las expectativas iniciales con las que empezaron en el PP. En Génova, de hecho, admiten ahora que la fragmentación del voto en la derecha y la movilización de una parte del electorado en favor de formaciones como Vox, hacen difícil un resultado más holgado.

Por su parte, se mantiene la incógnita de saber cuál será la posición de este partido tras los comicios. Facilitar la gobernabilidad de Guardiola con su abstención, o imposibilitándola si no está dispuesta a asumir algunos de sus postulados.

Abascal, desde la ciudad de Mérida, lo sentenció incluso, junto a su candidato a la Presidencia extremeña, Óscar Fernández. «La señora Guardiola, o pasa por el aro, o repite elecciones, o pacta con el Partido Socialista», declaró entonces el líder de Voz, dejando claro que los suyos no iban a facilitar cualquier tipo de investidura de la líder del PP.

A su juicio, sostuvo que si la intención pasaba por aplicar «las políticas migratorias y las políticas del Pacto Verde y las políticas de género, que le vaya a pedir el voto a Sánchez y a su corrupto de guardia en Extremadura, el señor Gallardo».

Con este escenario sobre la mesa, el PP ya se prepara para el día de después de las elecciones y ello, con el convencimiento absoluto de que María Guardiola se impondrá en las urnas. La clave, eso sí, tal y como reconocen en Génova, estará en la aritmética parlamentaria. Si se consigue una mayoría suficiente para gobernar en solitario o negocia con Vox una abstención.