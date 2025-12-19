La Junta Electoral expedienta a Sánchez por hacer su balance de año en plena campaña extremeña
La decisión se ha tomado por unanimidad del órgano por presentar el informe Cumpliendo 2025
La Junta Electoral ha abierto un expediente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer su rueda de prensa de balance del año, el informe Cumpliendo 2025, el pasado lunes en plena recta final de la campaña de Extremadura, cuyos comicios tienen lugar este domingo, 21 de diciembre, en la región. La decisión se ha adoptado por unanimidad de este órgano.
Información en desarrollo.
