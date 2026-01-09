El mallorquinismo despidió entre lágrimas a Miquel Contestí, el mejor presidente de la historia del Real Mallorca, en una multitudinaria ceremonia celebrada en la parroquia de Nuestra Señora de la Lactancia, a muy pocos metros de la casa en la que nació y vivió durante 92 años el hombre que en 1978 salvó al club de la desaparición. Ex-futbolistas, entrenadores y políticos estuvieron presentes en una emocionante liturgia.

Varias coronas de flores se situaron frente al altar donde se ofició la ceremonia, una de ellas del Real Mallorca, representado en el acto por el CEO de Negocio Alfonso Díaz y el de fútbol Pablo Ortells, y otra de los Veteranos, que estuvieron ampliamente presentes en el templo. También se vio a ex-presidentes, como Monti Galmés y Guillem Reynés, y a muchos jugadores de la era de Contestí, como Damià Amer, al que fichó del Poblense en enero de 1981, o Miquel Ángel Nadal, que también debutó en su mandato

Llorenç Serra Ferrer, el gran entrenador de la era Contestí, no podía faltar al acto, en el que también se vio a Toni Amor, segundo de Aguirre en el Mallorca y en la selección mexicana, con la que está preparando el Mundial del próximo verano. En cuanto a la clase política, estuvo representada por Jorge Campos, un mallorquinista reconocido, y Alejandro Sáenz de San Pedro.

Se vivieron escenas muy emocionantes en el pésame a la esposa e hijos de Miquel Contestí, en lo que fue la demostración de lo extraordinariamente querido que era el presidente que dirigió al Mallorca desde el verano de 1978 hasta diciembre de 1991, cuando presentó la dimisión disconforme con la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas.