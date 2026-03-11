Alarma en Bahía Grande por las montañas de basura acumuladas a escasos metros de un colegio

El problema de la acumulación de basura en las calles del municipio mallorquín de Llucmajor no tiene visos de acabar. Unas nuevas imágenes grabadas por un vecino muestran nuevas montañas de basura que se han originado alrededor de unos contenedores muy próximos a un colegio de la localidad de Bahía Grande.

Una vecina ha explicado indignada a OKBALEARES que el servicio de recogida de basuras lleva más de una semana sin presentarse en la urbanización. Y el resultado ha sido nefasto: contenedores colapsados y residuos acumulándose en plena calle.

Una estampa lamentable que tienen que soportar cada día cientos de niños a la entrada y salida del instituto, con todo lo que eso conlleva: problemas de salubridad, malos olores y hasta la proliferación de insectos y animales.

Se trata de una problemática que lleva enquistada desde hace años. Las primeras incidencias en la recogida de basuras se registraron en el año 2015, pero la situación se ha agravado especialmente desde 2025, cuando el municipio estuvo cerca de estar casi tres meses sin un servicio estable de recogida de residuos.

Inacción del Ayuntamiento

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha dicho basta y ha decidido presentar sendas denuncias ante la Conselleria de Salud y el Defensor del Pueblo por el «evidente riesgo» que supone para la salud pública esta situación.

Además, también se ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la dejación de funciones por parte de la alcaldesa Xisca Lascolas y su equipo de gobierno, así como el incumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento en materia de recogida de residuos, un servicio público básico que los municipios están obligados a garantizar según la legislación de régimen local.

«La situación es insostenible y completamente impropia de un municipio como Llucmajor, y denunciamos la falta de liderazgo y de actuación por parte del equipo de gobierno municipal para resolver un problema que afecta directamente a la calidad de vida y a la salud de los vecinos», han apuntado.

Es por ello que han propuesto a la alcaldesa que declare la emergencia sanitaria y contrate de urgencia un refuerzo para retirar toda la basura que se acumula en las calles. Y es que la ley ampara esta solución, y el Ayuntamiento cuenta con más de 50 millones de euros sin utilizar en el remanente de tesorería.

«Hay dinero y hay herramientas legales. ¿A qué espera? «¿Qué más basura hay que aguantar para que tome una decisión?», ha indicado el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.

Llibertat Llucmajor ha solicitado así la intervención de las autoridades competentes para garantizar que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y que se restablezca de manera inmediata un servicio de recogida de residuos normal y eficaz en todo el municipio.