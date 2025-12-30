Una importante zona turística de Mallorca amanece repleta de montañas de basura en plena Navidad

Las calles de algunas localidades de Llucmajor (Mallorca) han vuelto a amanecer repletas de montañas de basura en plenas navidades. La ausencia prolongada del servicio de recogida de basura ha provocado una grave situación en distintos puntos del municipio, donde hay contenedores desbordados y acumulación de residuos en plena vía pública.

Los vecinos han vuelto a denunciar esta imagen «lamentable» que dan algunas urbanizaciones como Sa Torre, Puig de Ros, Bahía Azul o Bahía Grande, que por culpa de esta situación ahora sufren problemas de salubridad y provocan importantes molestias a residentes y visitantes.

Y es que los vecinos han constatado una ausencia prolongada del servicio de recogida de basura que, «en bastantes puntos del municipio, se ha extendido a una semana completa durante la campaña navideña».

El partido vecinal Llibertat Llucmajor acusa al Ayuntamiento que lidera Xisca Lascolas de «dejadez». «La respuesta municipal ha resultado claramente insuficiente para evitar el colapso y la acumulación de residuos en calles y en torno a los contenedores», han manifestado en una nota de prensa.

A este problema estructural añaden que se le suma la «falta de un contrato de gestión resuelto o plenamente operativo ya que el actual contrato de recogida de residuos sólidos urbanos lleva caducado desde mayo 2025 y que la gestión y planificación del nuevo expediente no ha garantizado la continuidad adecuada del servicio, pues ni tan siquiera la alcaldesa, Xisca Lascolas, tiene listos los pliegos técnicos del nuevo contrato».

El portavoz de la formación, Alexandro Gaffar, considera «inaceptable» que, en plenas fiestas, las calles muestren «montones de basura y contenedores rebosantes» ya que «no solo supone una imagen deplorable para quienes viven y visitan el municipio, sino que representa un riesgo real para la salud pública».

«Responsabilizamos directamente a la alcaldesa y a sus socios de gobierno por la falta de previsión y la gestión negligente del servicio de recogida de residuos. No basta con comunicados puntuales: exigimos medidas inmediatas y responsables», indica el concejal Miguel Pascual.

Según recuerda el partido, actualmente los vecinos, a través de la contribución de la tasa de basuras, ingresan al Ayuntamiento siete millones de euros pero «la alcaldesa y su gobierno no destinan la totalidad del dinero» a esta finalidad y «hay un millón sobrante cada año que debería reinvertirse en mejorar el servicio».