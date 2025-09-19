Montañas de basura se acumulan en las calles del interior de la mayor zona turística de Mallorca en la zona del Arenal de Llucmajor, colindante con Playa de Palma. La nefasta gestión del Consistorio con la recogida de los residuos sólidos urbanos tiene indignados a vecinos y empresarios, caso de la asociación de hoteleros que en un comunicado califica de «totalmente vergonzosa», la situación que se está viviendo.

El presidente de la entidad, Pedro Marín, se muestra estupefacto por lo que está sucediendo porque «no podemos creer que hayan permitido que la situación llegará a este punto. Después de haber dejado a la playa toda la temporada sin servicios, ahora esto, ¿se han propuesto acabar con la zona y con el turismo?”, se pregunta Marín.

Los empresarios turísticos lamentan la metedura de pata del Ayuntamiento de Llucmajor este verano por no tramitar a tiempo la solicitud de autorización en la zona de dominio público marítimo-terrestre para la instalaciones de temporada de hamacas y sombrillas, provocando que no se haya dispuesto de los mencionados servicios esta temporada.

También que no se solicitara la reserva anual de cuatro millones de euros para financiar proyectos de mejora, inspección, seguridad y concienciación, «como si en el municipio estuviera todo perfecto y no se precisará», y ahora, abunda Marín, «esta nefasta gestión del Consistorio con la recogida de los residuos sólidos urbanos».

Marín lamenta que el Ayuntamiento de Llucmajor «lleva meses diciéndonos que la situación era complicada por la rotura de dos camiones, pero esto es un abandono y dejadez absolutos, no se puede caminar por las aceras porque están llenas de basuras, la imagen que se está trasladando a los visitantes es lamentable y no olvidemos la grave problemática de insalubridad que supone para todos los residentes».

La recogida de basuras en Llucmajor corre a cargo de un concesionario municipal, pero como apuntan los hoteleros de la zona, al que hay que exigir responsabilidades es al Ayuntamiento de Llucmajor ante esta nueva incidencia, que consideran totalmente «vergonzosa y evitable».

“Como puede ser que nosotros estuviéramos viendo que esto iba a pasar y ellos no, no pueden seguir apelando a la rotura de camiones por una problemática que va más allá, es una nula gestión por parte del Consistorio que parece más interesado en acabar con la zona que en adecentarla», denuncia Pedro Marín.

«Ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones es totalmente imposible que el sector privado tire del carro si desde arriba no reman en la misma dirección, los tres pilares básicos que no se deben dejar de lado son: la limpieza, la seguridad y las infraestructuras, y en todas ellas se está suspendiendo una y otra vez, de nuevo estamos lanzando una imagen lamentable al mundo».

Y concluye Marín emplazando al Consistorio y a su alcaldesa (Xisca Lascolas del PP) que hagan un ejercicio de reflexión y vean donde están fallando, «porque es imposible llevar una gestión tan deficitaria en todas las áreas, y como siempre, nos ponemos a su disposición para trabajar juntos pero por favor… ¡hagan algo!», exclama el portavoz empresarial.