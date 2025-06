Los hoteleros de Playa de Palma indignados por la falta de hamacas y sombrillas en el Arenal de Llucmajor

Los hoteleros de Playa de Palma (AHPP) están indignados por la falta de hamacas y sombrillas en el Arenal de Llucmajor puesto que el Ayuntamiento de esta localidad vecina no ha tramitado a tiempo la solicitud de autorización en la zona de dominio público marítimo-terrestre para estas instalaciones, ni ha sacado a concurso la correspondiente licitación posterior.

Este hecho ha soliviantado totalmente al sector que no para de recibir quejas de visitantes ante la falta de servicios en ese tramo de la costa. «Es una auténtica vergüenza que la mayor zona turística del litoral balear no tenga equipamientos durante la temporada, no debemos olvidar que la playa es un bien público, y tanto residentes como visitantes disfrutan de la instalación de hamacas y sombrillas. ¿Cómo puede ser que el Ayuntamiento del mayor municipio de la Isla cometa un error de esta magnitud?», se pregunta Pedro Marín, presidente de la AHPP.

Los empresarios lamentan el perjuicio que va a ocasionar este hecho a los empresarios del litoral dado que, como apunta Marín, «los visitantes van a tener que desplazarse al municipio de Palma para poder disfrutar de equipamientos, con las pérdidas económicas que van a suponer para el resto de sectores implicados y presentes en la zona que, indirectamente, se benefician de que los clientes disfruten de estos servicios».

En este sentido, Marín afirma que «si las instituciones no ponen de su parte, el sector privado no puede remar a contracorriente». «Parece que somos los empresarios los únicos que creemos en la zona y en todo su potencial, y una vez más, nos sentimos abandonados por la parte política. Esta ausencia de equipamientos supone un total descontento para todos los clientes de los establecimientos de la zona, que se quejan diariamente de la falta de servicios, que deberían estar operativos desde el mes de mayo».

Desde la AHPP, finalmente, exigen responsabilidades al Ayuntamiento de Llucmajor ante esta incidencia, que consideran de una gravedad máxima, y esperan que desde el Consistorio salgan a explicar el porqué de esta situación.

«Los empresarios de la zona se merecen algo más que el silencio administrativo. Llevamos más de tres semanas pidiendo explicaciones al Ayuntamiento y no nos dan respuesta. Ya está bien que seamos nosotros los únicos que luchemos por la zona y que traslademos en los despachos todas las necesidades e inversiones en limpieza, seguridad e infraestructuras que se necesitan, si luego somos los únicos que luchamos por Playa de Palma. Si no vamos de la mano de las instituciones, qué imagen estamos proyectando a todos aquellos que eligen el Arenal de Llucmajor como destino vacacional» concluye un muy indignado Pedro Marín.