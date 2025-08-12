El ecologismo subvencionado del GOB pide dinero en redes para pagar los litigios que pierde

Los ecologistas mallorquines del GOB (Grup d’Ornitologia Balear) no tienen suficiente con las subvenciones y patrocinios que reciben para hacer frente a los contenciosos judiciales que inician y pierden. Toca pagar las costas judiciales y ‘pasan el cepillo’ en las redes sociales para obtener la cuantía que les reclama la Justicia.

La dirección del GOB, con empleados de la dirección a sueldo, inició un litigio contra AENA por las obras de ampliación del aeropuerto de Palma. La Justicia ha sentenciado en su contra y, además, les toca pagar las costas judiciales. No asume la entidad el coste. Por eso inició la semana pasada una recolecta que no sólo les permitirá afrontar los 5.000 euros de las costas judiciales sino que aún les sobran 3.000 euros gracias a los 8.000 obtenidos por este sistema.

El GOB ha logrado recaudar en cinco días los 5.000 euros necesarios para afrontar las costas judiciales derivadas de un litigio impulsado por la entidad contra las obras de ampliación de la capacidad operativa del aeropuerto de Palma, promovidas por AENA.

En concreto, los ecologistas han logrado reunir hasta 8.000 euros gracias a la campaña ‘Condemnats per defensar Mallorca’.

«Gracias por una respuesta tan generosa, rápida y contundente. Evidencia que somos muchos quienes mostramos una resistencia rotunda contra un modelo turístico que ha excedido todos los límites y que nos refuerza para continuar defendiendo nuestro territorio», han indicado en un comunicado.

El GOB ha explicado que además de cubrir los gastos derivados del litigio, con el excedente de la recaudación podrán hacer frente a los gastos de otros litigios que tienen abiertos y «continuar luchando por una Mallorca más justa, ecológica y mejor para vivir».