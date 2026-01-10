Gabriel Le Senne abre la puerta en Baleares a acuerdos de Vox con el PP incluidos los Presupuestos

El presidente del Parlament y líder de Vox en las Islas, Gabriel Le Senne, ha abierto la puerta en Baleares a acuerdos con el PP incluidos los Presupuestos, y ha asegurado que en 2026, «tenemos todavía la ocasión de sacar adelante iniciativas legislativas de calado en beneficio de todos los ciudadanos de Baleares».

En su primera entrevista del año, concedida a Gabriel Torrens en esRadio, ha asegurado que su intención es «seguir trabajando por ello», pero la concreción se verá «paso a paso».

El máximo mandatario de la formación de Santiago Abascal en las Islas, recuerda que a final del año pasado cerraron un acuerdo en torno al decreto de Proyectos Estratégicos, «y vamos a seguir esa línea, negociando ley por ley, y buscando que se traduzca en introducir lo que quepa de nuestro ideario». En el caso de los Presupuestos autonómicos, según Le Senne, «los últimos no hemos podido apoyarlos porque aún no se había cumplido lo que acordamos en los anteriores».

Aunque afirma no llevar el peso de las negociaciones con el PP y que también la dirección nacional desde Madrid tiene un papel importante, sostiene que estamos «en ese ten con ten. Pero es cuestión de ir discutiendo y pactando». Incluso bromea con la posibilidad de que las cuentas salgan adelante en verano, como en 2025, y no marca plazos. De momento, «está enfriado el tema».

Según Le Senne, «todos tenemos que ser razonables. Cada partido tiene su representación, la fuerza que le han dado sus electores, y hay que llegar a un punto medio”. En este sentido, abunda en que “tanto los partidos, como los electores tienen que entender que cuando hay una negociación es imposible llegar al punto ideal de cada partido, pero hay que llegar a compromisos. Al fin y al cabo -concluye- es lo que esperan la gran mayoría de los electores y es en lo que consiste la política».

El futuro de Fulgencio Coll

El presidente del Vox Baleares manifiesta que «no podemos apoyar iniciativas a cambio de nada. Como dice Santiago Abascal, nuestros votos no se pueden regalar y tenemos que hacer valer la fuerza de nuestros electores».

En este sentido, apunta que «uno de los caballos de batalla de esta legislatura es la lengua y más concretamente en la Educación» y que discrepan sobre la forma de aplicar un acuerdo sobre la posible vehicularidad del castellano. «Es la discusión que arrastramos desde el comienzo de la legislatura».

En su extensa entrevista en Es la mañana de Baleares, Gabriel Le Senne abordó también otras cuestiones, como las expectativas electorales de Vox, «crecientes»; el papel de su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, que aseguró que no es fácil, o el que puede desempeñar en el futuro su líder en el Ayuntamiento de Palma.

«Fulgencio Coll es un peso pesado, símbolo de nuestro partido, y veremos dónde se le puede acomodar del mejor modo posible». Y el propio presidente del Parlament sonrió sobre la posibilidad de convertirse en próximo cabeza de cartel autonómico: «No lo hemos hablado, ni quiero hablarlo. Como dicen los militares ni pedir, ni rehusar».