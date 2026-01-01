Baleares activa hoy la prórroga de sus Presupuestos sin una agenda PP-Vox para aprobar las cuentas de 2026

Uno de enero de 2026. Por imperativo legal, las Islas Baleares entran hoy de forma automática en la prórroga de las cuentas de 2025. Es decir, las del año pasado tienen que valer para 2026. Todo esto, tras la falta de acuerdo que permitiera a finales del año pasado la aprobación de unas nuevas cuentas para este año. De hecho, PP y Vox no consiguieron acordar tampoco el paso previo de la aprobación del techo de gasto.

En las agendas del Partido Popular, de Vox y del propio Govern de Marga Prohens no figura ninguna fecha para reanudar las conversaciones para aprobar, aunque más tarde de lo que es convencional, unos nuevos Presupuestos autonómicos para 2026.

Ante la incapacidad de acordar dentro del periodo parlamentario de 2025 una nueva Ley de Presupuestos, Govern y Vox asumieron sin estridencias que Baleares este año no tendrá Presupuestos nuevos. Un escenario que no parece dañar al Govern del PP que es muy consciente de que legalmente, al tener cuentas aprobadas en 2025, puede llegar a las elecciones de marzo de 2027 sin necesidad de adelantar elecciones.

Vox ha insistido en que los de Santiago Abascal no pueden comenzar a hablar del techo de gasto y de los Presupuestos de 2026 si hay «puntos fundamentales» del anterior pacto que no se han cumplido. Igualmente, ha considerado que es responsabilidad el Govern y del PP que, a su criterio, «ha ido agotando los plazos».

Ante la posibilidad de que PP y Vox retomen las conversaciones, hay un escollo insalvable que impide un posible acuerdo: la vehicularidad del español en las aulas de Baleares. El PP tumbó en el Parlament un texto de Vox, y Vox no apoyará el texto alternativo puesto sobre la mesa por el PP. Es el punto clave que desencallaría unas posibles negociaciones.

Con ambos partidos ya en clave electoral, no se ven opciones para que se produzca un acuerdo y los Presupuestos de Baleares llegarán prorrogados también a 2027.