Martínez carga contra «la falta de compromiso» de Sánchez con los proyectos paralizados en Palma

En su discurso de proclamación ante la Junta Territorial celebrado esta mañana en Casa Esment, después de ser reelegido presidente del PP de Palma por una abrumadora mayoría (99,5% de apoyos) de los afiliados presentes en el Congreso, el primer edil palmesano, Jaime Martínez, ha cargado contra «la falta de compromiso» de Pedro Sánchez con los proyectos de financiación estatal que tiene paralizados en la capital balear. Y no son uno ni dos, sino casi todos los que dependen del Gobierno socialcomunista, como ha enumerado el presidente del PP de Palma.

«No hemos visto en el Ejecutivo central el compromiso necesario para sacar adelante proyectos que son de competencia estatal, pero que hace años que están estancados”, ha señalado, citando los ejemplos de las 831 VPO del antiguo cuartel de Son Busquets, de las que nada se sabe, las obras paralizadas desde hace 4 años del Baluard des Príncep, la inexistente Ciudad de la Justicia, las ayudas para el reposicionamiento de los destinos turísticos maduros como la Playa de Palma, a lo que se suma la falta de financiación para la renovación y mejora de la Estación Depuradora de Aigües Residuals, la EDAR II, y la infraestructura del emisario submarino».

Frente al apoyo de Govern y Consell, Martínez ha criticado el abandono del Gobierno de Sánchez con Palma, y ha hecho referencia a «otro de los grandes retos que afronta nuestra ciudad, la inmigración sin control», señalando que «Palma ha sido históricamente un lugar de encuentro, abierta a las personas que llegan con voluntad de construir una vida mejor».

«Sin embargo, también debemos reconocer que cuando los flujos migratorios se producen al margen de los mecanismos legales y de la capacidad de las administraciones para gestionarlos, aparecen problemas reales que afectan tanto a quienes llegan como a quienes ya viven aquí».

En este sentido, ha destacado que «Baleares se está enfrentando a una situación realmente dramática, con una presión insostenible, que en Palma, por su condición de capital de la comunidad, se hace mucho más patente».

En este sentido, ha hecho hincapié en que, «por ese motivo, no podemos estar nunca de acuerdo con la regularización masiva de personas que se encuentran en nuestro país, en nuestras Islas, en nuestra ciudad, en situación administrativa irregular anunciada por Sánchez sin el más mínimo consenso», y ha incidido en que «no podemos aceptar bajo ningún concepto el descontrol y falta de planificación que está permitiendo una situación que excede nuestra capacidad y que está poniendo en riesgo la convivencia».

«Somos tierra de acogida, lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo, pero con orden, con planificación y teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada territorio», ha incidido Martínez, refiriéndose también a la situación de la antigua prisión, «donde el censo de las personas que ocupan el recinto pone de manifiesto que un 70% están en situación administrativa irregular».

Ante esta situación ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez «que tome cartas en el asunto y aporte soluciones».