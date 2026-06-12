Sánchez rechazó viajar en el Airbus con sus ministros para ver al Papa en Barcelona y movilizó el Falcon para ir solo con Begoña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no compartió el Airbus oficial con sus ministros el pasado miércoles en el desplazamiento del grueso del Ejecutivo a la misa del Papa León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona y voló en un Falcon junto a su mujer, Begoña Gómez, a diferencia del viaje que realizó, por ejemplo, a Castellón en 2022 para asistir a la primera cumbre hispano-rumana.

En concreto, en la tarde del miércoles, según ha podido saber OKDIARIO, salieron tres aeronaves del Ejército del Aire desde la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un espacio muy corto de tiempo, las tres con rumbo a Barcelona: dos Falcon, uno con los Reyes y el otro con Sánchez y Begoña Gómez, y el Airbus, con los ministros.

El Airbus fue el primero en despegar, saliendo de la base de Torrejón a las 16:55 horas y llegando al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en torno a las 17:48 horas. Por su parte, el primer Falcon inició el vuelo a las 17:22 y aterrizó a las 16.11 horas. El otro Falcon salió apenas diez minutos después, empleando prácticamente el mismo tiempo de trayecto.

Las tres aeronaves regresaron por la noche a Madrid. El Airbus salió a las 23.23 horas de Barcelona y aterrizó en Madrid a las 00.16 ya del jueves. Mientras que los dos Falcon despegaron de El Prat en torno a las 23 horas y tomaron tierra en Torrejón alrededor de las 23.50 horas. Asimismo, Sánchez y Begoña, a diferencia de los Reyes, utilizaron el helicóptero Super Puma de las Fuerzas Armadas para volar desde Torrejón hasta el helipuerto de la Moncloa.

En la agenda de Sánchez para el miércoles figuraba que estaría a las 19:30 horas acompañando a los Reyes en la misa oficiada por el Papa León XIV en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, así como su asistencia a la bendición de la Torre de Jesucristo.

La agenda de Moncloa incluyó que el jefe del Gobierno estaría acompañado por 14 ministros: la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Hacienda, Arcadi España; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el titular de Cultura, Ernest Urtasun; la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la de Igualdad, Ana Redondo.

De estos 14 ministros hay constancia de que al menos tres ya se encontraban en Barcelona, por lo que no se subieron al Falcon: Marlaksa, Puente y Redondo, que acompañaron al Papa en actos previos en Cataluña. También estuvo presente en la misa la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol.

Cumbre hispano-rumana

Se da la circunstancia de que Sánchez sí viajó junto a sus ministros en un Airbus, una aeronave de mayores dimensiones que el Falcon, con motivo de la primera cumbre hispano-rumana celebrada en Castellón en noviembre de 2022.

Como informó OKDIARIO lo hicieron a bordo de un Airbus A330-200 MRTT, donde viajaron el jefe del Ejecutivo y siete ministros, además de los asesores. El vuelo duró alrededor de 43 minutos en una ruta que se podía cubrir en AVE en poco más de dos horas y media, contaminando menos.

Para este viaje, teniendo en cuenta la dimensión de la delegación de Sánchez, no era suficiente un Falcón del 45 Grupo de las Fuerzas Armadas. Pero tampoco estaba disponible la aeronave habitual de un mayor tamaño y destinada al transporte de autoridades, el Airbus A-310, como el usado el miércoles por los ministros para ir a Barcelona, ya que se encontraba en Qatar. Por ello, Moncloa tuvo que recurrir al citado Airbus A330-200 MRTT solicitando autorización al jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA).