Sánchez regala al Papa León XIV un bonsái como hizo con Ábalos en su 60 cumpleaños

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha obsequiado al Papa León XIV con un bonsái de olivo español, de 13 años de edad, durante el encuentro que el jefe del Ejecutivo ha mantenido con el Santo Padre este lunes en la Nunciatura Apostólica. Este regalo es el mismo que le entregó a José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE actualmente en prisión, por su 60 cumpleaños.

Fuentes de Moncloa señalan que el obsequio de Sánchez al Papa se explica en que el olivo es «símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano».

Asimismo, explican que el olivo también representa «el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica». El cultivo de este árbol es «reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y de la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global», motivos por los cuales Pedro Sánchez ha entregado ese bonsái a León XIV.

«En España, el olivar ha definido la fisonomía de comunidades enteras, extendiéndose por millones de hectáreas, creando ecosistemas que frenan la desertificación y protegen la fauna ibérica autóctona, además de generar espacios de vida compartida», han transmitido también desde La Moncloa, en relación a la reunión del presidente del Gobierno con el Papa en la Nunciatura Apostólica y al curioso regalo que le ha hecho.

Sánchez ha compartido un mensaje a través de la red social X, después de su encuentro con el Papa, en el que asegura que «ha sido un honor mantener este nuevo encuentro» con el Pontífice, antes de una intervención ante las Cortes que ha calificado de «histórica». El presidente del Gobierno asegura que comparte «el compromiso» de León XIV «de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas», y que «España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos».

El regalo a Ábalos

OKDIARIO publicó en exclusiva, el pasado 24 de noviembre, el álbum completo con las fotos inéditas de Pedro Sánchez y de su mujer, Begoña Gómez, en la fiesta de celebración del 60 cumpleaños de José Luis Ábalos. En este evento, el presidente del Gobierno y su esposa le regalaron un bonsái al ex ministro de Transportes, en un evento que organizó el entonces asesor de Ábalos, Koldo García, en el restaurante de Víctor de Aldama, que ejerció de anfitrión.

La fiesta se celebró el 8 de diciembre de 2019 y Ábalos, con la ayuda de los otros dos acusados por la trama de corrupción, Koldo y Aldama, logró reunir a muchos altos cargos del PSOE y del Gobierno en un establecimiento ubicado en la zona financiera de las Cuatro Torres en Madrid.

Los invitados obsequiaron a Ábalos con diferentes regalos y, tal y como se puede apreciar en las fotos logradas en exclusiva por este periódico, entre ellos estaba un bonsái de decoración, cuya entrega presenció Pedro Sánchez sosteniendo un vaso de cristal.