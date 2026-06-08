Visita del Papa León XIV en Madrid, en directo: agenda, horarios, discurso en el Congreso, cortes de tráfico y última hora hoy
Sigue en directo las noticias sobre la visita del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio
Sánchez llega a la Nunciatura para ser recibido por el Papa entre gritos de "¡dimisión!" y "¡traidor!"
El Papa León XIV afronta este lunes, 8 de junio, su jornada más intensa y de mayor carga institucional en su visita a Madrid. El martes viajará a Barcelona donde permanecerá hasta el jueves 11, y terminará su visita a España en la tercera ciudad de su recorrido, Santa Cruz de Tenerife.
El Ministerio del Interior ha activado la fase más avanzada del operativo preparado con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid. Las autoridades lo califican como el mayor dispositivo de seguridad diseñado hasta la fecha para un evento de estas características en España.
Para garantizar la protección del Pontífice y de los cientos de miles de asistentes previstos, la Policía Nacional y la Guardia Civil han movilizado cerca de 15.000 efectivos, que están trabajando de forma coordinada durante toda la visita.
¿Cuál es la agenda del Papa León XIV en Madrid hoy, lunes 8 de junio?
Según la agenda oficial del Papa León XIV, a las 09:30 horas comenzará el día con una audiencia privada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. A las 10:30 horas, el Pontífice se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. La mañana concluirá a las 11:30 horas en la sede de la Conferencia Episcopal Española, donde mantendrá un encuentro con los obispos.
Por la tarde, a las 18:00 horas, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.
Para culminar la jornada frenética, a las 19:00 horas tendrá lugar el evento más multitudinario del día: un encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.
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La siguiente parada de León XIV: una reunión con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española
La siguiente parada en la agenda de León XIV de este lunes es una reunión con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, donde realizará un almuerzo privado.
León XIV saluda a la gente y se salta el protocolo
El Pontífice ha saludado a las personas que se encontraban fuera del Congreso antes de montarse en el coche oficial, saltándose así el protocolo.
El Papa abandona el Congreso
El Papa León XIV acaba de abandonar el Congreso de los Diputados.
7 minutos de ovación
León XIV ha recibido 7 minutos de ovación en el Congreso de los Diputados tras su discurso. Además, se han escuchado gritos de «¡Viva el Papa!».
Gran ovación a León XIV tras su discurso
El Papa León XIV ha recibido una gran ovación por parte de toda la cámara tras acabar su discurso.
León XIV: «La fe no pretende imponerse, pero tampoco debe quedar relegada al silencio»
León XIV ha asegurado que la fe no pretende imponerse mediante «privilegios», pero que tampoco debe quedar relegada al silencio.
León XIV: «La pluralidad política no debería generar descalificación»
El Pontífice ha señalado que la pluralidad política no debería «generar descalificación».
León XIV: «La verdadera seguridad nace del diálogo y del respeto al derecho internacional «
León XIV ha hecho referencia al rearme y a la situación bélica que existe en este momento, señalando que la verdadera seguridad nace del «diálogo y del respeto al derecho internacional».
León XIV pide una «respuesta humanitaria» para los migrantes y refugiados
El Papa León XIV ha pedido en el Congreso de los Diputados una «respuesta humanitaria» para los migrantes y refugiados.
León XIV: «Toda vida debe ser reconocida y custodiada desde su concepción»
El papa León XIV ha lanzado durante su histórico mensaje en el Congreso de los Diputados un mensaje en favor de «toda vida humana». «Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia», cuenta.
León XIV: «La sociedad y la Iglesia no siempre estuvieron a la altura»
El Pontífice ha señalado que ni la sociedad ni la Iglesia estuvieron «siempre a la altura» de las instituciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana
León XIV hace referencia a la literatura española
«Desde las páginas universales del Quijote, donde Cervantes proclamó que ‘la libertad […] es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos’, hasta la hondura espiritual de santa Teresa de Ávila, y desde la gran tradición jurídica española hasta la inquietud metafísica de Unamuno, que recordaba que el hombre ‘no se resigna a morir del todo'», ha subrayado León XIV sobre la literatura española.
León XIV: «España posee una memoria especialmente rica»
El Papa León XIV ha señalado que España posee una memoria «especialmente rica». «España ha sabido mirar al ser humano como algo más que una pieza del orden social; lo ha reconocido como una criatura abierta a la verdad», ha recalcado.
León XIV: «Mi presencia entre ustedes es un gesto de cercanía, la Iglesia camina con la humanidad»
El Papa ha señalado que su presencia en España es un «gesto de cercanía» y de que la Iglesia católica camina «con la humanidad,
Comienza el discurso de León XIV
Ha comenzado el discurso del Santo Padre en el Congreso de los Diputados.
Francina Armengol: «Nuestro cometido jamás ha de ser multiplicar los conflictos, sino trabajar codo con codo para solucionarlos»
«Nuestro cometido jamás ha de ser multiplicar los conflictos, sino trabajar codo con codo para solucionarlos. El multilateralismo es una condición para la posibilidad de la convivencia internacional y una garantía frente a la fragmentación, el aislamiento y la imposición de la fuerza y la sinrazón. Hay que restaurar el orden internacional: deben imperar las leyes, no la fuerza; deben vencer el humanismo y la solidaridad», Ha señalado la presidenta del Congreso.
Ovación para el Papa León
El Santo Padre ha recibido una gran ovación a su entrada a la Cámara del Congreso de los Diputados.
El Papa firma el Libro de Honor del Congreso
El Papa León XIV acaba de firmar el Libro de Honor del Congreso de los Diputados, ahora pronunciará su discurso en la Cámara.
El Papa saluda a los distintos grupos políticos
León XIV ha saludado a los distintos grupos políticos que han asistido al Congreso de los Diputados.
Suenan los himnos
Han sonado los himnos del Vaticano y de España a la llegada del Pontífice al Congreso.
León XIV saluda a Francina Armengol
El Pontífice ha saludado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y ha posado junto al presidente del Gobierno en una foto conjunta.
Llega León XIV al Congreso de los Diputados
Acaba de llegar el Papa León XIV al Congreso de los Diputados.
El Papa bendice a varios bebés de camino al Congreso
León XIV se ha parado a bendecir a varios bebés de camino al Congreso de los Diputados y entre vítores de «¡Viva el Papa!».
Gran expectación por la llegada de León XIV al Congreso
Hay una gran expectación por la llegada del Santo Padre al Congreso de los Diputados, ya que cientos de personas se han agrupado a las afueras del edificio.
Rumbo al Congreso de los Diputados
León XIV ya se encuentra rumbo al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso.
El regalo de Sánchez al Papa
El presidente del Gobierno le ha regalado un bonsái de olivo español al Pontífice durante su encuentro. El olivo es el símbolo universal de paz, diálogo y entendimiento.
Acaba el encuentro entre Sánchez y el Papa León XIV
Ha terminado el encuentro entre Pedro Sánchez y el Papa León XIV.
Se repiten los gritos de «¡Sánchez, traidor!»
Nuevamente se han escuchado gritos de «¡Traidor!» contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Llega Mariano Rajoy
El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy acaba de llegar al Congreso de los Diputados.
León XIV pronunciará un discurso en el Congreso
León XIV para dirigirse, en su condición de jefe del Estado Vaticano, a diputados, senadores y resto de autoridades e invitados, entre los que se encuentran los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, las presidentas del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del Tribunal de Cuenta, Enriqueta Chicano, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, así como ex presidentes de las cámaras Baja y Alta.
Otros dirigentes políticos llegan al Congreso
El ex presidente José María Aznar o el president de la Generalitat, Salvador Illa, son algunas de las autoridades que ya se encuentran en Congreso de los Diputados.
Podemos no asistirá al Congreso
Podemos no asistirá al Congreso de los Diputados, ya que desaprueban que un líder religioso tenga que hablar en un Parlamento y sostienen que «un Estado aconfesional no debe recibir con honores» al dirigente de una institución que «no colabora con la verdad».
Abucheos a Pedro Sánchez a su llegada a la Nunciatura con el Papa
El presidente del Gobierno ha sido abucheado a su llegada a la Nunciatura con el Papa León XIV.
Llega Pedro Sánchez a la Nunciatura
Acaba de llegar Pedro Sánchez a la nunciatura con el Papa León XIV.
BNG no participará de la sesión extraordinaria celebrada en el Congreso con motivo de la visita de León XIV
El partido gallego ha explicado que es una organización que, desde el respeto a todas las creencias religiosas, entiende que en un «Estado aconfesional» carece de sentido que un líder religioso sea recibido en una institución como el Congreso. «Desde la neutralidad que deben tener las instituciones públicas en materia religiosa, el BNG no comparte que se realice una sesión extraordinaria para recibir a un líder religioso», mencionan.
León XIV firmará en el Libro de Honor de la Cámara Baja
Concluidos los saludos, Armengol invitará al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja para dar paso al habitual cambio de regalos. En concreto, la presidenta del Congreso entregará a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, y el del Senado, un manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.
Medidas de seguridad en las inmediaciones del Congreso
La Policía Nacional ha tomado grandes medidas de seguridad para la llegada del Papa León XIV al Congreso de los Diputados. Las alcantarillas cercanas al lugar ya cuentan con el precinto de las autoridades.
¿Cuánto estará el Papa en el Congreso?
La visita del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados se alargará hasta los 50 minutos. Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10:30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
Consulta aquí la agenda del Papa
Este lunes, 8 de junio, el Papa afronta la jornada con más carga institucional de su visita a nuestro país. A primera hora recibe a Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, pronuncia un discurso en el Congreso. Además, se reunirá con las víctimas de los abusos en la Iglesia y presidirá un acto de oración en la Catedral de la Almudena. Aquí puedes consultar su agenda al completo.
El Papa recibe en la Nunciatura a víctimas de abusos en la Iglesia
León XIV se reunirá en la Nunciatura con víctimas de abusos en la Iglesia en un encuentro de carácter privado. Dada la apretada agenda del Pontífice durante esta visita, el encuentro se podría agendar a primera hora de la tarde del lunes, tras la comida con los obispos españoles y antes de su salida al acto de oración y homenaje a la Virgen de La Almudena.
Expertos en Teología e Historia creen que León XIV no evitará temas «incómodos» en el Congreso
Expertos en Teología e Historia creen que el Papa León XIV no evitará temas «incómodos» durante su discurso ante el Congreso de los Diputados y prevén que «alce la voz» por los «empobrecidos» y defienda la dignidad de todas las personas y la acogida de las personas migrantes. Así, el profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas Sebastián Mora cree que el mensaje va a ser «incómodo» porque hará «una llamada al compromiso profundo con la democracia, con la dignidad de todas las personas y una llamada también a los católicos a comprometerse en la vida política».
Francina Armengol y Pedro Rollán recibirán al Papa en el Congreso
A su llegada al Congreso de los Diputados, León XIV será recibido por los presidentes de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, y del Senado, el popular Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
León XIV se convertirá en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España. Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10:30 horas tras reunirse con Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica.
El Papa recibe a Sánchez en la sede de la Nunciatura Apostólica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá hoy un encuentro con el Papa antes de su visita al Congreso, donde León XIV pronunciará un discurso ante los diputados y senadores. El Pontífice recibirá a Sánchez, que acudirá acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en la sede de la Nunciatura Apostólica. De acuerdo a la agenda oficial, esta reunión está prevista para las 09:30 horas. Posteriormente, León XIV se desplazará en papamóvil hasta el Congreso de los Diputados, donde ofrecerá un discurso ante todos los miembros de las Cortes Generales.
Comienza la jornada más intensa del Papa León XIV en Madrid
Arranca el lunes 8 de junio, la jornada más intensa para el Papa León XIV de su último día en Madrid antes de partir a Barcelona. Hoy el Pontífice se reunirá a las 9:30 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente se trasladará al Congreso de los Diputados para pronunciar un discurso. A las 18:00 horas, acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y concluirá la jornada con un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu.
Miriam Nogueras exige al Papa que hable en catalán cuando vaya a Barcelona
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha saltado el protocolo y le ha exigido a León XIV que hable en catalán cuando vaya a Barcelona.