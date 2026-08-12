Pedrerol desembarca con ‘El Chiringuito’ en Mediaset: «La polémica nos viene muy bien»

El Chiringuito, el referente indiscutible del periodismo deportivo en televisión, comienza su nueva etapa en Mediaset España tras 13 años en Atresmedia, a partir del próximo lunes 17 de agosto, coincidiendo con el inicio de la temporada de La Liga. El espacio presentado y dirigido por Josep Pedrerol se emitirá de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro. El famoso comunicador ha hablado con COOL para contar qué espera de la nueva temporada futbolística y de esta nueva era del programa.

«¿Sabes qué pasa? Que El Chiringuito vive también del espectáculo futbolístico, sobre todo. La clave es esa. Que haya muchas cosas y que haya, sobre todo, buen fútbol, que el Barça y el Madrid se peleen. Y el Atleti también, que esté peleando por la Liga. Ojalá los equipos lleguen muy lejos en Europa. Espero todo lo que sea espectáculo, golazos. Con entrenadores como Mourinho, que también ponen mucha pasión al fútbol», explica Josep Pedrerol, en relación a sus deseos para la nueva temporada futbolística y el comienzo de la Liga.

«Yo creo que lo bueno es que pasen cosas, que haya emoción, que haya polémica también. La polémica también nos viene muy bien: que si es un penalti o no es penalti. Eso anima mucho», confiesa Pedrerol, además de señalar que su deseo para la nueva etapa de El Chiringuito en Mediaset es «sobre todo poder disfrutar, que haya fútbol, que la gente se enganche».

Como él mismo recuerda, El Chiringuito ha tenido muchas casas (primero en Intereconomía y luego en varios canales de Atresmedia) y ahora, con su mudanza a Mediaset, sólo desea que «el público acompañe al equipo del programa en esta nueva aventura, como ha hecho hasta ahora».

En cuanto a la victoria de España, el periodista afirma que confiaba en la victoria: «Sí, sí, confiaba (en la Selección), pero al principio me costaba más creer porque nos faltaba un goleador. Pero bueno, se han ido turnando. Primero Oyarzabal, luego Mikel Merino y luego Ferran. Somos los mejores. Y Luis de la Fuente ha hecho un buen trabajo. España es justa ganadora».

Sobre las reacciones de los argentinos ante su derrota (rechazando el resultado, atacando a España e incluso barajando teorías conspiranoicas), Pedrerol responde: «¿Sabes qué pasa? Creo que en Argentina sólo se vive de una manera mucho más pasional que en España. Ahí la Selección está por encima de los clubes. Aquí, en España, los clubes tienen una importancia quizás superior a la de la Selección. Pero bueno, somos campeones del mundo. Se ganó muy bien y ellos pensaban quizás que, habiendo ganado a Inglaterra en semifinales, ya tenían el Mundial ganado y no confiaban o no esperaban que España hiciera el partidazo que hizo».