Pedrerol y Atresmedia rompen tras 13 años de exitosa relación profesional: el periodista fichará por Mediaset

Atresmedia y Josep Pedrerol han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su relación profesional tras 13 años de trayectoria. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el periodista se incorporaría a Mediaset para iniciar una nueva etapa. El acuerdo de Pedrerol con el grupo de comunicación se habría fraguado ante la posibilidad de no renovar con Atresmedia, por lo que Pedrerol habría estado testando el mercado.

Josep Pedrerol ha liderado durante más de una década uno de los proyectos más exitosos y reconocibles de la televisión deportiva en España. El Chiringuito (laSexta) terminaráel próximo 20 de julio con un especial de la final del Mundial. Durante estos años al frente del formato, Pedrerol se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo. El espacio ha logrado conectar con millones de espectadores y seguidores a través de una propuesta única basada en la actualidad, el análisis, el debate y la pasión por el deporte.

El periodista también finaliza así su trayectoria al frente de Jugones (laSexta), que ha sido igualmente un referente de la información deportiva en la sobremesa, franja en la que se ha desmarcado como líder de audiencia sobre su principal competidor.

Tal y como indica Atresmedia en un comunicado emitido este martes, El Chiringuito ha protagonizado a lo largo de su trayectoria algunos de los momentos más comentados de la actualidad deportiva y ha contribuido a transformar la forma de consumir información y entretenimiento vinculados al deporte. El programa ha logrado ampliar su alcance, con una influencia que ha traspasado la pantalla y que lo ha consolidado como un fenómeno digital. El Chiringuito despedirá temporada como líder temático un curso más.

Josep Pedrerol ha confesado que «han sido trece años fantásticos» en los que ha trabajado «con absoluta libertad». «Si, además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con El Chiringuito, nos sentimos más que felices. Y a mediodía con Jugones hemos logrado ser el referente de la información polideportiva», ha añadido.

Por su parte, Jose Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual, ha trasladado su agradecimiento a Josep Pedrerol y a su equipo. El directivo ha destacado «su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo». «Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro», ha indicado.

El grupo ha subrayado la «profesionalidad» de Pedrerol a Atresmedia, y ha reconocido su «dedicación y contribución al éxito de uno de los formatos más emblemáticos» de su oferta televisiva.