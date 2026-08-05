Netflix va a eliminar el drama romántico de toda una generación: es la película perfecta para una noche de verano

El mundo del streaming nos ha ofrecido el alcance inabarcable de un catálogo de películas y series que jamás podremos terminar. Y eso, como espectadores, nos ha ofrecido una falsa sensación de control. Porque ese acceso es un tanto inasible y contrario al dominio que ofrece el formato físico. Así, las plataformas terminan dejando suscriptores, con una suerte de arbitrariedad totalmente injusta, sin poder ver de la noche a la mañana algunos de los mejores títulos del séptimo arte. Hoy, la mala nueva viene de la mano de Netflix. El terminal nos va a dejar huérfanos de uno de los filmes más icónicos de Richard Linklater: La «Gran N roja» va a eliminar en las próximas horas Antes de amanecer.

En una época marcada por las comedias románticas comerciales de fórmulas manidas y un tanto predecibles, Antes de amanecer irrumpió en el equinoccio de los 90 transformando el género. A diferencia del arquetipo masivo de las historias de Nora Ephron y Richard Curtis, el guion original de Linklater y Kim Krizan partía de la siempre arriesgada premisa de no ajustarse a una trama tradicional.

En la película protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy el diálogo es el motor de la acción. Sin equívocos o situaciones de enredo, los personajes de Jesse y Celine plasman una química orgánica que sentimos como real, generando por el camino esa idea de encapsular el tiempo tan vinculada a la marca autoral de Linklater.

‘Antes de amanecer’: una oda al romanticismo utópico

La trama de Antes de amanecer nos pone en la piel de Jesse (Hawke) y Celine (Delpy). Él es un joven norteamericano que viaja por Europa tras una ruptura y ella es una estudiante francesa que regresa a París. Ambos coinciden por casualidad en un tren que viaja a Viena y, tras una conversación cargada de magnetismo, Jesse la convence para que se baje del tren con él y pasen la noche juntos recorriendo la ciudad antes de que su vuelo despegue la mañana siguiente.

Ese punto de partida aparentemente aventurero y superfluo, declina más tarde en un profundo viaje emocional, donde ambos comparten sus miedos, secretos y filosofías de vida. La relación de ambos se terminará cuando salga el sol y cada uno retome el rumbo de su rutina. La caducidad de su cita le otorga, paradójicamente, un sentido eterno a la misma.

Nueve años después, Linklater estrenaría Antes del atardecer y en 2013, cerraría la trilogía de Antes del anochecer. En ambas repetiría a sus protagonistas y el paso del tiempo que ambos han vivido desde que se conocieron en aquel tren que los llevó a la ciudad austriaca.

¿Cuándo desaparecerá de Netflix?

Sólo quedan dos días para que Netflix elimine de su abanico de contenidos Antes de amanecer. Dejará de estar disponible en la plataforma a partir del próximo viernes, día 7 de agosto. Pero lo peor es que cuando diga adiós a la major que dirige Ted Sarandos, la película pasará al limbo de esos títulos a los que no se puede acceder desde ninguna marca de vídeo bajo demanda.

La secuela (Antes del atardecer) tampoco aparece en ninguna aplicación de streaming, aunque el desenlace de la historia sí que está en los catálogos de Prime Video y Filmin.