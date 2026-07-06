‘Blue Moon’: Richard Linklater retrata las luces y miserias del arte en la película más melancólica de Movistar Plus+

El cine de 2025 nos dejó películas inolvidables. Una batalla tras otra conquistó la alfombra roja, Sirat volvió a poner a España en el mapa cinematográfico y Hamnet nos conmovió desde el primer plano. Sin embargo, y como suele ocurrir siempre, sin excepción, las tendencias y las ficciones mediáticas terminan opacando a otras joyas que, injustamente, terminan pasando desapercibidas. Por eso, nuestra recomendación de hoy es un drama biográfico que sólo puedes encontrar en el catálogo de Movistar Plus. La enésima obra maestra de Richard Linklater, la pieza biográfica y nostálgica que marca, sin duda, la mejor interpretación de la carrera de Ethan Hawke: Blue Moon.

Conocido por retratar como nadie épocas específicas de la sociedad estadounidense, Linklater nos regaló el pasado año dos obras que representan un brindis al sol sobre el mundo del arte. La primera fue el ejercicio metacinematográfico de Nouvelle Vague. Película que narra el rodaje de Al final de la escapada (1960), la cinta que sirve como mito fundacional del movimiento homónimo francés y que el cineasta norteamericano rodó en el idioma galo, con unos Guillaume Marbeck, Zoey Deutch y Aubry Dullin impecables en la piel de Jean-Luc Godard, Jean Seberg y Jean-Paul Belmondo. No obstante y a pesar del entusiasmo de su proyección en Cannes, la cinta que de verdad logró tener cierto recorrido en el circuito final de premios fue Blue Moon, el retrato del legendario letrista Lorenz Hart.

‘Blue Moon’: diálogos brillantes y un Ethan Hawke espectacular

La cinta producida por Sony Pictures Classics consiguió optar a dos nominaciones de los Oscar 2026. Uno por el ingenioso y vitalista guion de Robert Kaploy y, el otro por la caracterizada encarnación de Hart por parte de Hawke. Blue Moon terminó yéndose de vacío, pero la poética radiografía de Linklater es una de esas propuestas que uno sabe que van a envejecer con altura.

La trama nos sitúa en la noche del 31 de marzo de 1943, poniéndonos en la piel de un Lorenz Hart que no pasa por su mejor momento. Mientras ahoga las penas en el bar Sardi, su antiguo tándem en la profesión, Richard Rodgers, presenta el exitoso musical ¡Oklahoma! Un acontecimiento que despertará en él la sensación de abandono, soledad creativa y la fragilidad artística.

La historia, narrada casi al completo en el establecimiento y sus habitaciones contiguas, funciona como una muestra atemporal del poder de la palabra en una actualidad que prima la celeridad y el estímulo constante. En cambio, las frases, diálogos y soliloquios confeccionados por Robert Kaplow responden a una verborrea incesante y densa, más propia del teatro que de la gran pantalla.

Acompañando a Hawke, destaca la presencia de Margaret Qualley, Bobby Cannavale, Andrew Scott, Patrick Kennedy, Simon Delaney y Elaine O’Dwyer, entre otros.

Un enfoque original en el trillado subgénero del biopic

Aparte del talento y destreza creativa de sus implicados, Blue Moon (título que hace referencia a la canción más popular de Hart) mantiene un enfoque anti-biopic realmente interesante. La cinta renuncia a la propuesta formal y trillada de las películas biográficas tradicionales y lo concentra todo en una de las noches más complejas del protagonista, lanzando sus pensamientos en una barra de bar que luce como una cápsula del tiempo de épocas mejores.

Triste, dulce, amarga, luminosa… rara vez una apuesta fílmica tiene la capacidad de sintetizar todas esas emociones y seguir siendo un trabajo equilibrado que conecte con el público. Disponible en Movistar Plus desde el pasado 26 de junio, el último largometraje de Linklater es una parada inevitable para los fans de las narraciones melancólicas sobre la madurez, con personajes complejos, inmersos en su propia crisis existencial.