Es una de las películas más infravaloradas de los 90 y sólo puedes verla gratis este fin de semana: Al Pacino y Russell Crowe, cara a cara

Con la subida de precios constante, la restricción de las multicuentas y la introducción sistemática de interrupciones publicitarias, cada día parece más complejo tener más de una suscripción de las principales plataformas de streaming. Pero, por suerte, en España contamos con el servicio de RTVE Play, una red pública de contenidos audiovisuales en la que destacan tanto los títulos nacionales como películas reconocidas de Hollywood. Por eso, hoy nuestra prescripción de cine desde casa pasa por la recomendación de uno de los largometrajes más infravalorados de los 90 que, desde ya mismo, puede verse por unos días gratis en la aplicación de contenidos de la televisión pública: El dilema.

Estrenada en 1999, el filme de Touchstone Pictures está basado en el artículo de investigación de la periodista Marie Brenner, The Man Who Knew Too Much (El hombre que sabía demasiado), publicado originalmente en Vanity Fair. Una historia que retrata el caso real de Jeffrey Wigand, un bioquímico norteamericano que fue el artífice de destapar uno de los mayores escándalos corporativos de la historia de los Estados Unidos: la manipulación de los niveles de nicotina para incrementar el poder adictivo de los cigarrillos por parte de una de las empresas tabaqueras más relevantes del país.

‘El dilema’: uno de los mejores títulos de los 90

La cinta comienza con el despido de Jeffrey Wigand, el científico de una tabacalera que cuestiona las prácticas ejercidas por la empresa. Ante dicho conflicto, el productor televisivo Lowell Bergman lo convence para desvelar en su programa la verdad oculta de la corporación.

Wigand acepta el desafío y es entonces cuando comienza una campaña de acoso que destruye tanto su reputación como su vida familiar, aparte de la cancelación de la entrevista por parte de la cadena, temerosa de las demandas multimillonarias. ¿Será suficiente el valor de estos dos hombres para priorizar la libertad de prensa frente a los intereses corporativos?

Russell Crowe encarna a Wigand, papel que le valió una nominación al Oscar que terminaría llevándose Kevin Spacey por American Beauty. En el lado periodístico, encontramos a Al Pacino en la piel de Bergman. Pacino ya había trabajado cuatro años a las órdenes de Michael Mann en la aclamada Heat (1995) y aquí, un tanto menos histriónico, enfrenta un duelo interpretativo titánico frente a Crowe.

Ambos construyen una tensión brutal, sin la necesidad de aspavientos. Las miradas, el poder de la palabra y la ética de cada uno de ellos son sus armas. El actor de Gladiator (2000) replica un ejercicio de contención y fragilidad; mientras que Pacino se erige como un torbellino calculado de energía en movimiento, apoyado por una elocuencia y magnetismo absolutos. Ese contraste genera un equilibrio perfecto que, sumado a la dirección íntima de Mann, nos acerca hasta percibir cada uno de sus parpadeos. Ofreciendo de este modo un realismo casi asfixiante.

Completan el reparto Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall, Colm Feore y Bruce McGill, entre otros. El filme estuvo nominado a siete premios de la Academia, pero terminó yéndose injustamente de vació de la alfombra roja.

¿Cuándo dejará de estar disponible en RTVE Play?

Según informan desde la propia RTVE Play, El dilema dejará de estar disponible en la plataforma a partir del próximo lunes, día 6 de julio. Por el momento, el único otro servicio de streaming que posee el título entre sus contenidos es la marca Fubo.

Así que verla este fin de semana en la marca de vídeo bajo demanda pública supone una oportunidad única que ningún cinéfilo debería perderse.