3.000 armas de fuego y 50 tanques reales: 21 años después de su paso por cines, Netflix estrena una de las películas más salvajes de Nicolas Cage

Su histrionismo interpretativo le ha valido ser, durante años, un meme de internet. Pero ahora, Nicolas Cage está recuperando ese estatus de estrella inclasificable que fue en la década de los 90. En ese periodo se llevó precisamente, el Oscar al mejor actor por Leaving Las Vegas (1995). Sin embargo, fue en uno de sus peores momentos comerciales cuando el sobrino de Francis Ford Coppola nos regaló una sátira antibélica brutal y salvaje que Netflix acaba de recuperar para su catálogo: El señor de la guerra.

Estrenada en 2005, el thriller dirigido por Andrew Niccol no fue, ni mucho menos, un éxito rotundo en la taquilla. Recaudó 72,6 millones de dólares a partir de un presupuesto de 50 millones, lo que le dejó un margen ajustado de rendimiento después de sumar los gastos de publicidad y marketing. No obstante, El señor de la guerra terminó convirtiéndose en un título de culto gracias al ya casi inexistente mercado doméstico, obteniendo un gran número en términos de ventas y alquiler en su época. Gracias a Netflix, los suscriptores pueden volver a ver este thriller que hasta hoy sólo estaba disponible pagando en otras plataformas como Apple, Rakuten o Prime Video.

‘El señor de la guerra’ llega a Netflix

La trama nos pone en la piel de Yuri Orlov (Cage), un inmigrante ucraniano que descubre que el tráfico de armas puede ser el negocio de su vida. A través de una mentalidad fría y astuta, Orlov comienza vendiendo sus armas en el mercado negro, tanto a rebeldes como a dictadores. Sin importar quien sea, la fortuna mantiene su ambición hasta que un insistente agente federal lo pone en el punto de mira.

Cage no es el único reclamo interpretativo de El señor de la guerra. Acompañándole encontramos a figuras como Ethan Hawke, Jared Leto e Ian Holm. Su paso por el streaming promete volver a ser fulgurante, ya que la cinta parece diseñada para satisfacer las vicisitudes actuales de los algoritmos del consumo audiovisual actual. El trabajo de Niccol combina un ritmo ágil y un tono cínico inteligente que se subvierte siempre en la síntesis clara y directa del filme: ser una crítica social, feroz y realista al negocio global de las armas.

Sin sermones ni dogmas y con una mirada fría, su guion–escrito también por Niccol–deja que sea el espectador el que juzgue el incómodo realismo falto de moral del protagonista.

Su producción levantó sospechas en la OTAN

Utilizar armas reales era más barato que alquilar o fabricar réplicas. Por eso, la producción de Lionsgate terminó comprando 3.000 fusiles checos vz. 58, aparte de alquilar 50 tanques auténticos. Dicho despliegue comercial llamó incluso la atención de la OTAN, quien al principio creyó que el rodaje de El señor de la guerra era una sospechosa nueva actividad militar en la zona.

Todas estas decisiones llevaron a que el traficante checo que les alquiló los vehículos blindados los reclamase con prisa, teniendo que rodar las escenas con estos a contrarreloj. Al terminar las grabaciones en Sudáfrica, el director quedó tan impactado con lo fácil que había sido conseguir las armas que mandó cortar por la mitad cientos de fusiles para evitar que estos volviesen al mercado negro.