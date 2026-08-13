El remake de la película de terror más asfixiante de los 80 ya tiene fecha de estreno: estará dirigida por Parker Finn (‘Smile’)

Paramount Pictures ha sorprendido hace algunas horas a los fans del horror con el anuncio de la fecha de estreno de uno de sus remakes más esperados: La posesión llegará a los cines en 2027. El título original, estrenado en 1981, nunca fue un fenómeno de masas. Pero el tiempo terminó consagrando al sobrenatural drama psicológico de Andrzej Zulawski dentro de la categoría de película de culto y ahora, el estudio pretende actualizarla a los nuevos tiempos, con dos estrellas como Margaret Qualley y Callum Turner como protagonistas.

La cinta original estuvo protagonizada por Isabelle Adjani, quien se llevó la Palma de Oro a la mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia, y el tristemente recién fallecido, Sam Neill. El encargado de dirigir el reinicio no es otro que Parker Finn, el hombre de confianza de Paramount que debutó en el celuloide con las exitosas Smile (2022) y Smile 2 (2024), las cuales sumaron más de 350 millones de dólares en la taquilla. El objetivo de la major pasa por convertir el guion original de Zulawski y Frederic Tuten en un producto global con una ambición férrea para la próxima cartelera estival, donde competirá directamente con otras apuestas comerciales como el live-action de Cómo entrenar a tu dragón 2.

La compañía dirigida por David Ellison se ha comprometido con estrenos que abarquen, al menos, 45 días en el mercado de la exhibición. El remake de La posesión intentará de este modo apoyarse en el reclamo mediático del actor de Eternity (2025) y en la nominada al Globo de Oro por La sustancia (2024). En el nuevo elenco también encontraremos a Diego Calva, Madeline Brewer, Emory Cohen, Nicholas Alexander Chavez y Paul Dano. Finn ejerce del mismo modo como productor ejecutivo, al igual que el actor Robert Pattinson, quien firmará la producción con su sello Bad Feeling.

¿De qué trata ‘La posesión’?

La sinopsis de La posesión nos pone en la piel de una ama de casa insatisfecha que le pide el divorcio a su marido cuando este regresa al Berlín Occidental, confesándole una infidelidad. Detrás de la ruptura, se esconde una retorcida y monstruosa verdad sobrenatural que llevará al matrimonio a un truculento descenso a la locura.

Habrá que ver cómo Finn consigue transformar una historia tan oscura y con elementos tan de nicho dentro del ecosistema del horror, como el uso de tentáculos y secuencias completamente gore. En su defensa está la apetencia comercial actual que existe para con el género, donde títulos como Backrooms y Obsession han recaudado más de 400 millones de dólares en la taquilla mundial.

¿Cuándo llegará a los cines?

El proyecto, en fase de desarrollo, lleva por nombre The Bureaucrat (El burócrata) y se proyectará en cines el 11 de junio de 2027. Una ventana comercial en la que la sobriedad terrorífica de La posesión coincidirá con propuestas de cine familiar de la talla de Minecraft 2 y Shrek 5.