‘Victorian Psycho’: Margaret Qualley y Thomasin McKenzie protagonizan la nueva historia de terror de A24

Los amantes del cine de terror han tenido uno de los mejores años fílmicos que se recuerdan en la última década. Longlegs, La primera profecía, MaXXXine, Smile 2 y en pocas horas, el inminente estreno de Nosferatu, son tan sólo algunas de las propuestas que han brillado a lo largo del 2024, convirtiendo al horror en una especie de tendencia cinematográfica que se ha erigido como un vergel sorprendente en unos tiempos carentes de riesgo creativo. Y precisamente, las principales culpables de esto han sido compañías independientes como A24, la cual ya tiene entre manos un nuevo fenómeno dispuesto a dejarnos sin aliento: Victorian Psycho.

Para ello, contará a además con el protagonismo de Margaret Qualley y Thomas McKenzie, dos jóvenes estrellas muy reconocidas y aplaudidas entre los nuevos espectadores. Victorian Psycho supone del mismo modo, la reunión entre Qualley y el director de El templo, Zachary Wigon, quien dirigirá la cinta basada en una novela escrita por Virgina Feito todavía pendiente de ser publicada. La propia autora es quien da forma al libreto original de un producto audiovisual, concebido desde los mismos despachos como filme clave dentro de esta tipología. Dan Kagan, productor ejecutivo de Longlegs y Sebastien Raybaud, responsable de la producción de The Night House, dan forma al proyecto en sus respectivas productoras. Igualmente, Wigon produce en su asociación con Anonymous Content, mientras que Nick Shumaker y Bard Dorros ejercen como productores ejecutivos. Según diversos medios, el rodaje comenzará a finales de marzo de 2025, por lo que no llegará a las salas de cine hasta como mínimo principios de 2026.

¿De qué trata ‘Victorian Psycho’?

Como su propio nombre nos deja intuir, Victorian Psycho está ambientada en la Inglaterra Victoriana y su sinopsis oficial es la siguiente: «En 1858, la institutriz psicópara Winifred Notty llega a la aislada Ensor House para enseñar a los niños. A medida que los empleados comienzan a desaparecer misteriosamente, los propietarios empiezan a sospechar de sus verdaderos motivos ocultos bajo su inquietante naturaleza».

Victorian Psycho es el tercer largometraje de Wigon como director. El joven autor de 38 años debutó en 2014 con The Heart Machine, pero no sería hasta ocho años después cuando recibió la atención mediática gracias a El templo. Un thriller en el que el heredero de un imperio hotelero se enfrentaba en una habitación al fin de su relación con una dominatriz a la que interpretó una todavía no tan conocida Qualley.

Dos actrices en auge

Deadline fue el primer medio que informó sobre la noticia. La idea de Victorian Psycho se presentó por primera vez en AFM, con varias distribuidoras interesadas en el proyecto. Finalmente, A24 ha sido la que ha logrado hacerse con la licencia de una historia que tiene como mayor reclamo la participación de dos actrices en auge, sobre todo en el lado de Qualley.

Sin ningún tipo de pudor frente la autoría de los cineastas, Margaret Qualley ha conseguido con apenas 30 años tener un currículum fílmico tremendo. Damon Lindelof, Shane Black, Quentin Tarantino, Yorgos Lanthimos o Ethan Coen son tan sólo, algunos de los cineastas para los que la hija de la también actriz Andie MacDowell, ha ha trabajado. No obstante, este 2024 ha alcanzado la cúspide en su relevancia dentro del mainstream, al coprotagonizar La sustancia junto a Demi Moore. De hecho, Qualley está nominada al Globo de Oro a la mejor Actriz de reparto por el filme revelación de la temporada que Coralie Fargeat estrenó el pasado mes de octubre.

Un desempeño que la ha llevado a ser una de las figuras más solicitadas de los grandes estudios. Por ello, en 2025 aparte de rodar Victorian Psycho, Qualley rodará Huntington junto a Glen Powell, Honey Don’t con Aubrey Plaza, la Blue Moon de Richard Linklater y la adaptación de la nueva novela de Paul Tremblay, A Head Full of Ghosts.

Por su parte, a Thomasin McKenzie la conocimos por sus pequeños papeles en filmes de la talla de The King y Jojo Rabbit. En 2021 apareció en Tiempo de M. Night Shyamalan y en Última noche en el Soho de Edgar Wright. McKenzie tiene pendiente compartir elenco con Mckenna Grace, quien dará vida a Kerri Strug en Perfect, el biopic sobre la legendaria gimnasta olímpica que prepara Olivia Wilde.

Con únicamente sus implicados, Victorian Psycho se posiciona como una de las futuras películas de terror a seguir en los próximos meses.