Margaret Qualley volverá a formar equipo con Ethan Coen en ‘Honey Don’t!’

Cuando existe una buena conexión entre el trabajo de un intérprete y la autoría de un cineasta, esa sinergia suele ser un motivo más que suficiente para que ambos, repitan en la misma producción varias veces. Sino que se lo digan a Martin Scorsese y Robert DeNiro, Samuel L. Jackson y Quentin Tarantino o Christopher Nolan y Cillian Murphy. Este, es el tipo de asociación legendaria del séptimo arte que podría estar formándose entre la actriz Margaret Qualley y el director Ethan Coen, pues después de rodar juntos Dos chicas a la fuga, volverán a formar equipo en Honey Don’!

Dos chicas a la fuga será el debut cinematográfico en solitario para el director, quien hasta entonces sólo había dirigido proyectos junto a su hermano, Joel. Para saber el resultado de esta andadura sin su legendaria dupla, tendremos que esperar hasta marzo cuando llegue a los cines, pero independientemente de lo que diga la crítica, actriz y realizador han congeniado y por ello, encabezará de nuevo esta cinta en la que también aparecerán Aubrey plaza y Chris Evans. Los detalles de la trama Honey Don’t se mantienen en secreto, pero se rumorea que podría tener una cierta conexión con Dos chicas a la fuga. En teoría, en esta nueva historia, Evans interpretará al líder de una secta, Plaza será una mujer misteriosa y Qualley, una detective privado.

La carrera ascendente de Margaret Qualley

Pocos actores de su generación pueden presumir de haber trabajado con menos de 30 años, con tantos directores de renombre, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. La hija de la también actriz y modelo Andie MacDowell debutó por todo lo alto con un pequeñísimo papel en Palo Alto, largometraje dirigido por la nieta de Francis Ford Coppola, Gia. Pero tan sólo al año siguiente, dio el salto al mundo de las series con una de las mejores ficciones televisivas de los últimos tiempos, The Leftovers. Creada por Damon Lindelof (Perdidos), Qualley dio vida a la hija del protagonista principal en un reparto lleno de caras reconocibles. Un rol de personaje secundario que seguiría trabajando en su carrera en la divertidísima Dos buenos tipos, de Shane Black.

Estar al lado de apellidos como el de Coppola, Lindelof o Black en el inicio de tu carrera es un privilegio que muchos querrían. Sin embargo, su magnetismo, carisma y capacidad de registro le pedían que poco a poco, fuese asumiendo un rol más protagonista en sus siguientes producciones. Esa oportunidad de hizo esperar hasta el 2019, donde se puso a las órdenes de Quentin Tarantino en Érase una vez en…Hollywood. Su perfil volvía a ser muy secundario en la historia principal, pero Qualley fue una auténtica roba escenas, aprovechando al máximo sus minutos y convirtiéndose en una de las figuras más recordadas en la última película del cineasta de Pulp Fiction. Ese mismo año, se movió entre varias producciones independientes, destacando también su participación en el videojuego de Hideo Kojima, Death Stranding.

No sería hasta el pasado 2021 cuando por fin, conseguiría su gran primer protagonista en La asistenta. La miniserie de Netflix en la que compartió elenco con su madre le supuso su primera nominación al Emmy y para la crítica, fue una de las mejores series de ese año. Pero el futuro no puede pintar mejor para ella, con el estreno este fin de semana de Pobres criaturas, con el que repetirá en Kind of kidness este mismo año, además de protagonizar como ya hemos mencionado, la primera película de Ethan Coen en solitario.

Los hermanos Coen están volviendo a trabajar juntos

Quién sabe si ese buen feeling que parece haber despertado entre Ethan y Qualley derivará también, en ese esperado y futuro regreso colaborativo entre el primero y su hermano Joel. El más mayor de los hermanos también se lanzó en solitario a la dirección en 2021 con La tragedia de Macbeth. Una división de sus carreras para realizar aquellos proyectos personales que cada uno de ellos quería llevar a cabo.

Sin embargo, esta aparente separación puede que no dure mucho, pues como ya anunció el propio Ethan, los hermanos están intentando volver a escribir algo juntos. Los Coen son quizás la dupla de directores más reconocible de la historia del cine. En su filmografía podemos encontrar autenticas obras maestras como Muerte entre las flores, Barton Fink, El gran Lebowski, No es país para viejos, Fargo o A propósito de Llewyn Davis.

Dos chicas a la fuga llegará a los cines españoles el próximo 1 de marzo.