Fue de las más criticadas y Prime Video le da una oportunidad: la película que fracasó en los cines y que ahora puedes ver en casa

Las plataformas de streaming han creado todo un ecosistema audiovisual de constantes novedades fílmicas y seriales. Altavoces mediáticos del entretenimiento, en los que estar al día con el visionado de la última película o serie viral parece una quimera. Pero paralelamente, los servicios de vídeo bajo demanda funcionan como una segunda oportunidad para todas aquellas ficciones que no han conseguido captar la audiencia necesaria en el patio de butacas, logrando una «vida extra» derivada de la difusión y la accesibilidad de su uso y consumo. El último ejemplo de este fenómeno no es otro Poolman: la cinta de Prime Video que fracasó en cines y que ahora es tendencia dentro de la plataforma de la empresa fundada por Jeff Bezos.

El suceso de devolver a la conversación a trabajos olvidados no es ni mucho menos, algo novedoso en las marcas de transmisión. De hecho, un éxito rotundo de la talla de La casa de papel venía de la cancelación en la pequeña pantalla de la televisión convencional. Asimismo, Netflix también posee ejemplos de desastres en el mercado de la exhibición como Morbius o Madame Web que consiguieron reclamar la atención que no tuvieron en su momento en la cartelera. El turno este 2025 es para Prime Video con el debut en la dirección de un Chris Pine que fracasó a todos los niveles. No obstante, ¿de qué trata Poolman? ¿es realmente tan mala? ¿Puede ser en todo caso un entretenimiento salvable de sobremesa? Quizás para muchos, su visionado cumpla ese sentimiento tan humano y morboso de vislumbrar los restos de un siniestro que al menos, dura sólo hora y media.

Prime Video: la cinta que fracasó en cines

El planteamiento de este producto original de Amazon que fracasó en cines nos pone en la piel de Darren Barrenman, un cuidador de piscinas de una urbanización de Los Ángeles. A pesar de su rudimentario empleo, Barrenman es un tipo soñador y con una pasión insólita por la filosofía descubre un buen día un hecho que no puede pasar por alto: alguien está perpetuando el mayor robo de agua de la historia. Con tal amenaza por delante, este valiente «piscinero» no puede quedarse con los brazos cruzados.

Escrita por el propio Pine y el debutante Ian Gotler, esta comedia absurda parecía tener la intención de convertirse la nueva El gran Lebowski de una generación. Pero claro, Pine y Gotler no tienen ni de lejos, el talento en la prosa y la dirección de los hermanos Coen. Eso sí, al menos intentó configurar un elenco secundario atractivo de caras conocidas en la industria, incluyendo en el reparto a Annette Bening, Danny DeVito, DeWanda Wise y Jennifer Jason Leigh, entre otros. Aunque ni siquiera la participación de dichas estrellas teje un mínimo de calidad a la verborrea inane de un filme que no se sostiene por ningún aspecto.

La crítica dictó sentencia

Puede que en Prime Video, Poolman encuentre una vía de escape ante una historia que fracasó, recaudando únicamente 162.000 dólares en los cines. Sin embargo la nula atención de los espectadores no fue el principal hándicap de la producción. Las críticas fueron igualmente feroces, consiguiendo el sonrojante hito de obtener un 3,2 sobre 10 en FilmAffinity y un 24% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.