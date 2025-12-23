Los amantes de los thrillers policiales tienen que ver esta serie británica que los críticos adoran

El género del suspense ha sido clave en el desarrollo de las ficciones televisivas. Entre otras cosas, porque el «pegamento narrativo» de la expectación del público, nace de esa tensión que nos obliga a ver un capítulo tras otro. Y es precisamente esa inocua adicción, la que surge de trabajos como nuestra recomendación de hoy. El mejor de los thrillers policiales que vas a ver este año: la serie Blue Lights.

Rodada en Belfast, este drama criminal creado por Declan Lawn y Adam Patterson estrenó su primera temporada en 2023. Bajo la producción de la prestigiosa BBC, dichos showrunners forman parte del equipo de guionistas que se cierra con Fran Harris. Mientras, en la dirección de sus episodios, Lawn y Patterson comparten la responsabilidad con el experimentado Gilles Bannier. Sus creadores no tienen por contra, un gran currículum fílmico o seriéfilo anterior. Es la primera vez que asumen la autoría creativa de un proyecto. Eso sí, antes ya habían trabajado como guionistas en otros thrillers policiales, más allá de su incontestable éxito reciente por la serie Blue Lights. Como Muerte en Salisbury o The Undeclared War.

Hasta el momento, el serial policíaco tiene tres temporadas y ha sido renovada por una cuarta, todavía pendiente de emisión. La última se emitió el pasado 27 de noviembre. Se espera que el rodaje de la cuarta comience a principios del inminente 2026, con una fecha de estreno prevista para finales del mismo año. Pero ¿de qué trata esta historia de policías novatos? ¿cuántos episodios hay disponibles? ¿dónde podemos verla?

El mejor de los thrillers policiales: la serie ‘Blue Lights’

Los thrillers policiales nos han dejado este año grandes producciones de la talla de Dept. Q o Task, pero ninguna de ellas ha conseguido imprimir la realidad y humanidad de los personajes que aparecen en la serie Blue Lights. La trama se centra en tres agentes novatos que acaban de terminar las pruebas de acceso al cuerpo, siendo destinados a una comisaría de la ciudad de Belfast.

Estos son Grace, Tommy y Annie. La primera es una ex trabajadora social incapaz de no implicarse emocionalmente en los casos, mientras Tommy es un joven tímido al que le cuesta imponer su autoridad y Annie, una rebelde a la que no le gusta seguir demasiado las normas. Blue Lights trata de centrarse en el día a día de estos policías, profundizando en las fortalezas y debilidades de este trío protagonista y rehuyendo de la espectacularidad siempre asociada a los tropos del género.

Los actores que interpretan a estos nuevos policías son Sian Brooke, Jonathan Harden y Valene Kane. En el desarrollo de sus temporadas, cada una de ellas enfrenta un caso criminal o una problemática de seguridad en Belfast. En la primera, el centro temático es una guerra de bandas. La segunda presenta la amenaza de una organización paramilitar. La tercera pone la atención en un caso de corrupción y crimen organizado que amenaza la unidad.

En definitiva, hablamos de una ficción que aborda la parte más humana del cuerpo y de los agentes de seguridad, encarando con aparente sencillez la tensión y las dificultades de sus vidas. Puede que no sea la historia más mediática o un contenido viral acorde a los estándares de marcas como Netflix o Prime Video, sin embargo la creación de Lawn y Patterson representan un retrato de esos que marcan una época. El desarrollo de una serie de culto que se cocina a fuego lento.

¿Dónde está disponible?

Con seis episodios por cada arco argumental, las tres temporadas de Blue Lights están disponibles únicamente en la plataforma de Movistar Plus.