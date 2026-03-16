Ha batido todos los récords en Netflix: la película de ciencia ficción que es número 1 en 93 países

Llegó a la plataforma hace apenas 10 días, pero ya es uno de los proyectos más vistos del año en el streaming: Netflix vuelve a convencer a su audiencia con Máquina de guerra. La «gran N roja» lleva un primer trimestre tremendo en lo que a la repercusión de su rating se refiere. La despedida de Stranger Things y la cuarta temporada de Los Bridgerton han sido todo un fenómeno viral y El Botín, con Ben Aflleck y Matt Damon casi entra en el top histórico de la compañía. Ahora a esos triunfos mediáticos debemos sumar una producción australiana que va camino de convertirse en otro hito, tras reinar como la primera opción en la categoría de películas de habla inglesa en 93 países.

Netflix con Máquina de guerra vuelve a contar con la colaboración de Patrick Hughes, el realizador que en 2022 estrenó El hombre de Toronto en el catálogo del estudio californiano. Un director especialista en dirigir acción desde (casi siempre) un enfoque cómico. Ahí está su trabajo tras las cámaras en Los mercenarios 3 (2014) y El otro guardaespaldas (2017). Con esta última aportación al género se ha puesto más serio de la cuenta, aunque la cinta protagonizada por Alan Ritchson contiene alguna que otra broma maquillada en clave de sátira. Es muy importante que los espectadores no confundan este relato con el filme homónimo que en 2017, protagonizó Brad Pitt a las órdenes de David Michôd y que curiosamente, también tiene a la marca dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters como distribuidora oficial. Pero ¿de qué trata realmente Máquina de guerra? ¿quién acompaña a Ritchson? ¿por qué está triunfando de una forma tan apabullante en el abanico de contenidos de Netflix?

Netflix tiene un nuevo fenómeno: ‘Máquina de guerra’

Netflix, en su sinopsis oficial de Máquina de guerra nos presenta a «81» (Ritchson), un soldado que está inmerso en un programa de entrenamiento secreto organizado por el gobierno estadounidense. El plan es llevar a los reclutas al siguiente nivel de sus capacidades físicas y mentales. A pesar de dicho entrenamiento, el adiestramiento se volverá todavía más complejo cuando en su última misión deban enfrentarse a una amenaza de origen alienígena.

Aparte de Ritchson, la cinta tiene en su reparto secundario a Dennis Quaid (La sustancia), Stephan James (El blues de Beale Street), Jai Courtney (Escuadrón suicida), Esai Morales (Misión Imposible: Sentencia final), Kiynan Lonsdale (Con amor, Simon) y Daniel Webber (Furiosa), entre otros.

Parte del éxito de Máquina de guerra se lo podemos atribuir seguramente a la presencia de Ritchson. El actor se ha hecho un nombre en el streaming, gracias a su protagonismo en la serie Reacher. Sin embargo a ese protagonismo hay que sumarle el estilo blockbuster desenfadado del proyecto. Una opción de entretenimiento perfecta para ver una película que sin demasiadas pretensiones cumple con lo prometido: acción sin límites y una desconexión total a base de efectos especiales espectaculares.

La Nº1 en casi todo el mundo

Keep your eyes open. WAR MACHINE, starring Alan Ritchson, premieres March 6. During the final stage of US Army Ranger selection, an elite team’s training exercise turns into a fight for survival against an unimaginable threat. pic.twitter.com/YuGCn3War8 — Netflix (@netflix) February 4, 2026

Máquina de guerra acumula 39 millones de visualizaciones esta semana, por delante de otros proyectos mastodónticos de Hollywood como Jurassic World: El renacer o Karate Kid. Pero lo que resulta más impactante es como es la primera opción de 93 países, algunos de ellos tan diferentes como Argentina, Rumania, el Líbano, Nueva Zelanda y por supuesto, España. Así queda la lista del top 10 de nuestro país: