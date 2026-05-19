¿Te gustó ‘La sustancia’? el debut de su directora está arrasando en HBO y es puro gore

El séptimo arte de 2024 se caracterizó por propuestas monumentales de la talla de The Brutalist y por el triunfo del cine independiente con Anora. Pero la cinta que conquistó de verdad a la audiencia a través de sus secuencias viscerales y sangrientas fue La sustancia. La apuesta de Coralie Fargeat consiguió que el mainstream abrazase de lleno el body horror (horror corporal), logrando por el camino una recaudación en taquilla inaudita para el género: 78 millones de dólares y cinco nominaciones a los Oscar. Desde luego, el filme puso el apellido de Fargeat en el mapa y obligó a los estudios a dejar de mirar con recelo esas tipologías de nicho que, bien armadas, suponen un valor diferencial y potencial reclamo para los nuevos espectadores. Hoy, aprovechando el extraño y ecléctico ranking que se ha formado en el top 10 de HBO Max, nuestra recomendación se remonta al origen cinematográfico de la realizadora francesa, quien encontró en Revenge la primera piedra de una carrera que ha puesto el gore en el centro de la conversación autoral.

Estrenada en 2017, la ópera prima de Fargeat se estrenó en nuestro país en el Festival de Sitges. El certamen catalán era la plataforma perfecta, pues tanto la temática como el argumento casaban a la perfección con la idiosincrasia de un evento que abraza con plenitud los proyectos salvajes y radicalmente desvergonzados. ¿El resultado? La directora enamoró al jurado de la competencia y terminó alzándose con las consideraciones de mejor dirección novel y mejor dirección. Sí, el debut y su talento innato como narradora fue tan abrumador que la sección de cineastas noveles se le quedó corta, venciendo por el camino a Yorgos Lanthimos y El sacrificio de un ciervo sagrado y a David Lowery y A Ghost Story, entre otros.

A pesar de su viralidad actual en HBO, Revenge no tuvo en su momento un recorrido plácido en salas debido a la ausencia de caras conocidas en el elenco y a un subgénero gore, cuya violencia explícita casi siempre es motivo de rechazo hegemónico dentro del consumo audiovisual normativo. Por suerte, el streaming funciona a veces como un escaparate libre de prejuicios. Algo palpable en el decálogo de largometrajes que ahora mismo regenta el abanico de contenidos de la marca de Warner Bros. La sustancia es la película más vista y Revenge se acaba de colar con fuerza en una lista dominada por producciones que, por extraño que parezca, comparten un trasfondo crudo y confrontador.

Tres hombres, una mujer y una cacería teñida de rojo

El punto de partida de la trama nos pone en la piel de Jen, una joven que viaja a la lujosa mansión de su amante, aislada en medio de un rocoso desierto. Pero a su llegada descubren que no estarán solos con la visita inesperada de dos amigos del acaudalado propietario. Tras una agresión brutal, Jen se convierte en un problema del que deshacerse, siendo abandonada y dada por muerta en mitad del árido paisaje. Tras sobrevivir, hará cualquier cosa por escapar y devolver todas las agresiones sufridas.

En HBO reina la violencia: ‘Revenge’ es perfecta para los amantes del gore

La sustancia es un ejercicio de horror corporal en el que la deformidad y la transformación física de su protagonista sirven para lanzar una crítica evidente al edadismo de Hollywood con las mujeres. Sin embargo, la apuesta liderada por Demi Moore pecaba quizás de tomarse demasiado en serio y, enamorada de sus propias imágenes, la cinta caía en su propia trampa: ser tan cínica en su señalamiento como espectacular en sus excesos.

En cambio, en Revenge no hay dedo acusador. El embrión de la carrera de Fargeat es una historia de venganza donde el dolor físico se rinde al espectáculo, perpetrando un juego de caza humana completamente incorrecto y abocado a la renuncia de cualquier sutileza.

Aparte de estar presente en el catálogo de HBO Max, Revenge no es un caso aislado de «espacio gore» en el streaming. La película también está disponible en Prime Video, Movistar Plus (ficción total) y Acontra Plus.

Un ranking oscuro para el Home Box Office

Este es el top 10 actual de películas más vistas en HBO: