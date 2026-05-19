En la Fórmula 1 los pilotos no sólo compiten en la pista, también lo hacen lejos de los circuitos, en esos espacios donde reflejan su personalidad y su manera de entender el lujo. Y pocas comparaciones resultan tan fascinantes como la de los yates de Charles Leclerc y Fernando Alonso. Porque, aunque ambos viven rodeados de velocidad, millones y exclusividad, sus embarcaciones parecen representar dos mundos opuestos: el refinamiento italiano y pasional de Leclerc frente a la visión tecnológica, silenciosa y sostenible de Alonso. Como si cada uno hubiese trasladado su estilo de conducción al mar. El monegasco apuesta por la elegancia clásica de un yate con potencia descomunal; el asturiano, por la innovación ecológica y la calma absoluta.

El palacio flotante de Leclerc

Charles Leclerc acaba de sumar una auténtica joya naval a su colección privada: el espectacular yate Riva 102′ Corsaro Super, un yate valorado en alrededor de 20 millones de dólares que ya se ha convertido en uno de los más comentados entre las celebridades del deporte. La entrega tuvo lugar en La Spezia, Italia, en una ceremonia exclusiva organizada por el prestigioso astillero Riva.

El nuevo Sedici, nombre elegido nuevamente por el piloto de Ferrari, no es simplemente un barco enorme y caro. Es una declaración de estilo italiano en estado puro. Leclerc lleva años enamorado de la marca Riva y este nuevo modelo lleva todo al extremo: líneas deportivas, acabados artesanales y una estética elegante que mezcla lujo clásico y espíritu competitivo.

Potencia y exclusividad

El yate mide 31 metros de eslora y está equipado con dos motores MTU capaces de desarrollar más de 2.600 caballos de potencia, alcanzando velocidades de hasta 28 nudos. No es un barco diseñado sólo para relajarse. También transmite fuerza, velocidad y espectáculo. Exactamente como el estilo agresivo y emocionante de Leclerc en la Fórmula 1.

Pero el verdadero lujo aparece en el interior. El piloto participó personalmente en la personalización de los espacios y el resultado parece sacado de un hotel de siete estrellas. Mármol Calacatta Vagli Oro, sistemas Bang & Olufsen, mobiliario Poliform y detalles hechos a medida convierten al Corsaro Super en una obra de arte flotante. Además, el flybridge incluye una enorme cocina exterior con parrilla, frigoríficos y zonas pensadas para disfrutar largas travesías por el Mediterráneo rodeado de invitados.

El lado silencioso de Alonso

Fernando Alonso, sin embargo, ha elegido un camino completamente diferente. Su embarcación, el Sunreef Power Eco 60, no busca llamar la atención por velocidad ni por extravagancia visual. Su filosofía gira alrededor de la sostenibilidad, el silencio y la desconexión total. Resulta curioso que un piloto acostumbrado al rugido constante de los motores quiera precisamente escapar de eso cuando termina una carrera. Pero Alonso lo tiene claro. Él mismo explicó que, durante su tiempo libre, busca «exactamente lo contrario»: viajar sin ruido, sin vibraciones y sin emisiones.

Tecnología y sostenibilidad

El catamarán del asturiano funciona mediante motores eléctricos alimentados por baterías ultraligeras y paneles solares integrados en la estructura del barco. El resultado es una navegación prácticamente silenciosa y mucho más ecológica que la de los yates tradicionales.

Además, el diseño tipo catamarán ofrece enormes espacios abiertos, muchísima luz natural y ambientes pensados para el descanso. Todo transmite calma, comodidad y tecnología futurista. Mientras Leclerc apuesta por el glamour italiano clásico, Alonso representa una visión mucho más moderna del lujo.

¿Cuál es mejor?

La respuesta depende de cómo se entienda el lujo. Si hablamos de diseño, exclusividad y potencia, el Riva de Charles Leclerc juega en otra categoría. Es puro ADN Ferrari trasladado al mar. Elegante, rápido y diseñado para impresionar en cualquier puerto. Pero si el futuro pasa por la sostenibilidad, la innovación y el confort silencioso, Fernando Alonso parece haber tomado ventaja con una propuesta mucho más avanzada tecnológicamente.