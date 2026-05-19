¿Cómo le habrá sentado a Tana Rivera que su ex haga negocios con su íntima amiga?

Manuel Vega, ex de Tana Rivera, vuelve a ser protagonista de la actualidad social. Y no, en este caso no es por la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. El empresario tiene una gran reputación en el mundo de los negocios más allá del vínculo sentimental que mantuvo con la nieta de la duquesa de Alba. Precisamente, una persona muy cercana a Tana ha confiado en su ex para abrir un nuevo negocio de psicología en Sevilla. Hablamos de Sibi Montes, hermana de Lourdes Montes —cuñada de su padre y, a su vez, amiga suya—.

El negocio de Sibi Montes y el ex de Tana Rivera

Sabido es que Manuel Vega, ex de Tana, tiene una larga trayectoria como empresario de ocio nocturno en Sevilla. El joven está al frente de varios locales de moda de la capital hispalense, como Antique Theatro o La Piconera. Sin embargo, el ex yerno de Francisco Rivera ha dado un paso más en sus negocios y ha apostado por acompañar y apoyar a Sibi Montes, íntima de Tana, en su nuevo centro psicológico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Vega Vargas (@manuelvegav)

Hace justo cuatro días tuvo lugar la inauguración de la clínica, que está ubicada en el centro de la capital hispalense. A este evento acudió, como no podía ser de otra manera, Lourdes Montes y el resto del clan Parejo —que son familiares de Sibi—.

Aunque sí bien es cierto que la directora de Serenum no mantiene un vínculo familiar con Tana, lo cierto es que mantienen una estrecha amistad, tal y como han dado cuenta en innumerables ocasiones en redes. Por ello, la gran incógnita ahora es cómo le habrá sentado a la joven que su ex forme parte del negocio de su amiga —y, a su vez, cuñada de su padre—.

Sea como fuere, Manuel Vega —que acaba de abrirse las redes sociales al público— no ha ocultado su emoción en formar parte de este negocio, ya que ha asegurado que «llevaba mucho tiempo con la ilusión de crear algo vinculado a la salud, al bienestar y al crecimiento personal»: «La psicología siempre me ha despertado un enorme interés, quizá porque cada vez tengo más claro que cuidar la mente no debería ser un lujo, ni algo puntual… sino una forma de vida. Por eso, poder dar vida a este proyecto rodeado de personas tan preparadas y tan humanas como Sibi y el resto de socios que han confiado y apostado por esta visión, me ilusiona especialmente Serenum».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Serenum || Centro de psicología y Bienestar🌿 (@serenumpsicologia)

Además, en su publicación, se ha abierto en canal y ha reconocido que acude a terapia: «Yo empecé a recibir terapia psicológica hace 3 años y no pienso dejarlo jamás; trabajo desde entonces la mente igual que lo hago todos los días con mi cuerpo. Ojalá entre todos ayudemos a normalizar y naturalizar algo tan importante como pedir ayuda, conocerse mejor, gestionar emociones y trabajar en uno mismo con la misma naturalidad con la que cuidamos nuestro cuerpo».

Por el momento, ninguno de los implicados se ha pronunciado sobre esta inesperada unión profesional, aunque lo cierto es que demuestra la buena sintonía que Manuel Vega sigue manteniendo con el entorno más cercano de Tana Rivera. A pesar de que su historia sentimental terminó hace ya un tiempo, el empresario continúa muy ligado al círculo social y familiar de la joven, algo que no ha pasado desapercibido en Sevilla.

Mientras Sibi Montes arranca con ilusión esta nueva etapa profesional al frente de Serenum, Manuel Vega suma un nuevo proyecto a su trayectoria empresarial, ampliando así sus horizontes más allá del ocio nocturno. Una alianza que confirma que ambos mantienen una relación de plena confianza y que vuelve a situar al exnovio de Tana Rivera en el foco mediático.

Ahora, todas las miradas están puestas en cómo encajará esta nueva conexión dentro del entorno de la hija de Francisco Rivera. Y es que, aunque Tana siempre ha intentado mantenerse al margen de cualquier polémica relacionada con su vida privada, este inesperado vínculo entre una de sus mejores amigas y su exnovio no ha dejado indiferente a nadie.