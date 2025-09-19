El padre de Manuel Vega confirma la ruptura con Tana Rivera: "Ellos dirán"

Después de 4 años de relación, a mediados de julio comenzó a rumorearse que Tana Rivera y Manuel Vega habían decidido poner fin a su relación. Una noticia sobre la que ninguno se había pronunciado, acostumbrados a llevar su romance con suma discreción. Este verano, tanto la hija de Fran Rivera, como el empresario, han seguido adelante con sus planes junto a familia y amigos, pero por separado. Sin embargo, tampoco resultaba habitual verlos juntos, salvo en contadas ocasiones, mientras que desde su entorno más cercano también habrían hecho todo lo posible por protegerles.

Recientemente, ha sido Juan José Vega, -padre del empresario-, quien se ha encargado de confirmar la ruptura. Según explicaba, la pareja hace un tiempo que decidía «dejarlo un tiempo». Aunque tampoco descarta que vayan a retomar la relación y añadía: «Es una familia maravillosa, hemos hecho una buena amistad», opinaba sobre los Rivera. De hecho, marcaba la diferencia entre la ruptura de sus hijos y «lo que hagan los mayores».

Cayetana Rivera y Manuel Vega en Sevilla. (Foto: Gtres)

El padre de Manuel Vega habla sobre la ruptura de su hijo con Tana Rivera

Por otro lado, Vega también se ha pronunciado sobre cómo está llevando su hijo la ruptura. «Bueno, cada uno, eso es lo que tiene que pasar cada uno», comentaba al respecto. «Y es que espero que cada uno se adapte a la nueva situación. Y después se dirá». «Manuel es un gran emprendedor, un gran empresario, de la noche sevillana, trabajador y incansable», elogiaba a su hijo. «Una de las personas más buenas que uno puede imaginar. Trabajador, buena persona y bueno, yo creo que lo conoce mucha gente de Sevilla y que saben quién es, yo por mucho que diga, no vale para nada», destacaba sobre la personalidad del joven. «Es los que tienen alrededor, los que lo conocen y los que saben».

Cayetana Rivera y Manuel Vega. (Foto: Gtres)

Es más, parece que Juan José tampoco descarta que ambos vuelvan a coincidir en la boda de Cayetano Martínez de Irujo. Y es que él asegura que es muy posible mantener «una buena relación». «Hacen una pareja muy bonita, pero Manuel es una bellísima persona», se reafirmaba. «A Tana la queremos muchísimo. Son encantadores y nada más que podemos decir eso».

Juan José Vega y María José Santiago. (Foto: Gtres)

Según personas cercanas a la pareja, habría sido Tana la que tomó la decisión de dejar la relación, dejando a Vega realmente afectado. ¿El motivo? Parece que los dos tenían estilos de vida muy diferentes, lo que ha terminado pasándoles factura. Para empezar, Manuel trabaja en la noche, mientras que ella tiene que madrugar y acudir a la oficina, por lo que les resultaba insostenible mantener el mismo ritmo.