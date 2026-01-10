Rosario Flores, abuela por primera vez: su hija Lola Orellana está embarazada

Rosario Flores ha empezado el 2026 por todo lo alto. La famosa cantante dará la bienvenida a un bebé que la convertirá en abuela. Según la periodista Lydia Lozano, Lola Orellana está embarazada. Como todos sabemos, Lola es una persona totalmente discreta que ha escogido desarrollar su carrera lejos de los medios de comunicación. En estos momentos tiene 29 años y se encuentra en una etapa perfecta. Igual que el resto de su familia, también se dedica al mundo del espectáculo, pero trabaja detrás de las cámaras.

En este sentido, Lydia Lozano ha recopilado muchos datos y ha explicado: «Lola es una niña que sale muy poco en prensa, no le gusta. Es una chica que le gusta estar detrás, ha sido directora de casting de Juego de Tronos, trabaja con su madre y se lo curra. Es hija de Carlos Orellana». Como era de esperar, ha intentado ser prudente, pero forma parte de uno de los clanes más emblemáticos de la crónica social y la noticia de su embarazo ha terminado trascendiendo.

¿Cuándo nacerá el bebé?

Lola Orellana, hija de Rosario Flores. (Foto: Gtres)

El programa ¡De Viernes!, a través de Lydia Lozano, ha dado muchos detalles sobre esta última hora. La periodista sabe incluso cuando nacerá el bebé, lo ha contado y le ha pedido a Rosario que no se enfade, pues estamos delante de un momento bonito. «Lola está perfecta, está de cinco meses. Por lo que, creo que nacerá en mayo. Rosario, no te enfades, pero ¡vas a ser abuela, enhorabuena!».

Rosario Flores es una artista querida y muy respetada. Siempre está dispuesta a hablar con la prensa y mantiene una relación excelente con los medios. Eso sí, evita implicarse en cualquier escándalo que no esté relacionado con su trabajo. Es hija de Lola Flores, ha heredado su talento y su música ha cruzado fronteras, así que nos encontramos delante de una cantante que ha sabido ganarse el respeto de la industria.

Lola Orellana, feliz y embarazada

Lola Orellana posando. (Foto: Instagram)

Lola Orellana nació un año después de la muerte de su abuela, Lola Flores, concretamente en octubre de 1996. Como todos los miembros de su familia, tiene un lado artístico bastante desarrollado, aunque no canta, ni baila ni actúa. Ella es pintora y fotógrafa, aunque, como bien ha contado Lydia Lozano, ha colaborado con grandes producciones audiovisuales, siempre detrás del foco.

Después de cumplir 18 años, Lola se marchó a Londres para estudiar Bachillerato. Esta decisión le sirvió para alejarse de la popularidad de su familia, aunque siempre ha estado muy unida a sus tíos y primos y evidentemente a su madre. Cuando regresó a España se formó en Artes Plásticas y se especializó en fotografía, de ahí su puesto como asistente de dirección en Juego de Tronos.