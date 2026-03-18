Ivana Rodríguez desvela nuevos detalles sobre la boda de Cristiano y su hermana Georgina

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación. En cuestión de meses, se van a convertir en marido y mujer y, como no podía ser de otra manera, se espera que lo celebren por todo lo alto. Sin embargo, hasta la fecha, apenas han trascendido datos sobre la que ya ha sido bautizada como la boda del siglo.

El pasado martes, Ivana Rodríguez acudió a la cena de inauguración de la MBFW Madrid 2026 y, durante su intervención con la prensa, no tuvo problema en hablar sobre el enlace matrimonial de su hermana con el futbolista. Un evento que, según sus propias palabras, toda la familia espera con muchas ganas. «Estamos todos muy contentos», señalaba. Aunque no ha querido dar mayores detalles sobre la fecha de la celebración, la concursante de Top Chef ha confesado que «ojalá sea prontísimo», dejando en un completo misterio si tendrá lugar, tal y como ha trascendido, después de que el portugués participe en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ivana Rodríguez en la cena de inauguración de la MBFW Madrid 2026. (Foto: Gtres)

En cuanto a los preparativos, Ivana ha reconocido que no han pedido ayuda a nadie porque «se apañan muy bien solos» y están «muy bien asesorados». «Yo mientras a disfrutar de verlos felices», comentaba. En cuanto al vestido que elegirá para el gran día, la televisiva ha confesado que aún no tiene uno en concreto, aunque, según sus propias palabras, ya va teniendo alguna que otra idea. «Ahora mismo, conociendo a todos los diseñadores que estoy conociendo esta semana (en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week), tengo ya cositas en mente», decía.

Sobre el anillo de compromiso que tantos titulares ha acaparado, Ivana tan solo ha añadido que es una joya «que parece de mentira pero que es muy real». «Pesa mucho. Yo le digo: ‘¿Me lo dejas?’, y cuando me lo pruebo en mi mano no queda tan bien. De verdad que pesa una barbaridad. […] En mi mano parecía de mentira», reconocía entre risas.

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Por otro lado, Ivana tampoco ha tenido reparo en desvelar cómo es Cristiano Ronaldo en las distancias cortas. «Pues bueno, yo le tengo muchísimo cariño. Es mi cuñado y creo que es una persona de la que se puede aprender mucho. Es un referente. Y yo lo admiro mucho. Me encanta escucharle, ya lo he dicho en alguna ocasión. Es un placer pasar tiempo con él siempre que se puede», expresaba.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. (Foto: Gtres)

Más allá de la boda, la mencionada ha desvelado que Georgina se encuentra en estos momentos en Madrid «disfrutando de pasar tiempo en familia», aunque destacaba que en ningún momento había salido de Emiratos Árabes por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. De hecho, hacía hincapié en que «no había huido» tal y como se había señalado. Sobre las críticas que ha recibido por acudir a una misa en el Valle de los Caídos, Ivana ha señalado que «siempre hay que criticar algo» y que su hermana «está más que acostumbrada a ello». «Lo ha hecho con la mejor de las intenciones. Le encanta la música y el canto y quería escuchar un canto gregoriano», explicaba.