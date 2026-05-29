La historia de Tom Hardy en ‘Tierra de mafiosos’: de su salida de la serie a los rumores del enfrentamiento con Helen Mirren

La salida de Tom Hardy de MobLand (Tierra de mafiosos) ha sido un visto y no visto. Hace apenas unos días, todo apuntaba a que el actor de la serie de Paramount, distribuida en España por SkyShowtime, no estaría en una tercera temporada debido a conflictos internos con el equipo de la producción, pero el intérprete está negociando para reconducir la situación y permanecer en MobLand, y asegurar así su presencia en entregas próximas.

Es más que factible que las negociaciones de Tom Hardy con la producción lleguen a buen puerto, puesto que el actor, en realidad, no fue despedido de la serie, como se aseguró en un primer momento, según indican a Variety fuentes cercanas al equipo. De hecho, el clima hostil que se respiraba en el set, sostienen, se debería a diferencias de criterios artísticos.

Sin embargo, diferentes personas del equipo indicaron a varios medios estadounidenses que las discrepancias internas existían, y que estaban motivadas por los retrasos constantes del actor. Se refirieron también a las diferencias de criterio, en relación a desacuerdos sobre los guiones de la serie, en los que el protagonista habría introducido cambios en los diálogos de forma habitual. Además, Hardy se habría quejado del poco margen que tenía para estudiar los guiones, debido a la tardanza del guionista Jez Butterworth para entregarlos. El showrunner habría amenazado con abandonar el proyecto de seguir así.

El productor ejecutivo de Tierra de mafiosos, Guy Ritchie, que también ha dirigido varios capítulos, habría adoptado el papel mediador en el conflicto. Ritchie ha insistido a ambas partes para que resuelvan sus problemas, y no se resigna a trabajar sin Hardy. Sin su personaje, Harry Da Souza, la serie pierde toda la gracia y la historia debería dar un giro significativo para cubrir su ausencia. Hardy es el gran reclamo de MobLand.

Por otro lado, el equipo habría estado pendiente de la reacción del público a la noticia de su salida de la serie, y parece que la mayoría coincide en el deseo de que Tom Hardy no se vaya.

La relación de Tom Hardy con Helen Mirren

La salida de Tom Hardy de la producción disparó los rumores, pero si hay uno que hizo ruido fue el del supuesto encontronazo del actor con su compañera Helen Mirren. Según los comentarios, Helen Mirren estaba «cada vez más frustrada con Tom Hardy y su actitud», y ambos habrían discutido por el conflicto entre Israel y Palestina. Indicaban que Mirren habría pronunciado que «la gente no se da cuenta del sufrimiento causado por las marchas palestinas», a lo que Hardy habría reaccionado con «una carcajada».

Los supuestos retrasos de Hardy también habrían crispado a la actriz, «que es sumamente profesional y disciplinada». Sin embargo, la intérprete británica se ha encargado de despejar todas las dudas, y le ha dedicado un mensaje en público para trasladarle su deseo de que las aguas se calmen. «Te quiero ahora y siempre», ha expresado.