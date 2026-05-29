Nacho Abad se dispara en Cuatro y consigue récord histórico con ‘En boca de todos’

Semana fantástica para Nacho Abad, puesto que su En boca de todos está disparando los audímetros en Cuatro y todo gracias a volcarse con toda la información de los últimos casos de corrupción que está protagonizando el PSOE. Si el pasado miércoles ya consiguió un gran dato de audiencia, el jueves 28 de mayo batió su propio récord histórico con un gran 10,8% de cuota de pantalla y 3,1 puntos por encima de su competidor directo.

La buena racha de Nacho Abad

El miércoles 27 de mayo, En boca de todos fue noticia por lograr un hito en la mañana de Cuatro que firmó máximo histórico de cuota con un 10,1% y 317.000 espectadores, superando la barrera del doble dígito.

Pero estos datos mejoraron y es que el jueves 28 de mayo En boca de todos logró otro récord histórico por segundo día consecutivo, gracias a toda su cobertura sobre la imputación de Zapatero y el caso Leire Díez.

El matinal presentado por Nacho Abad también vivió una potente escalada, subiendo a un 10.8% de share y 329.000 espectadores, siete décimas y 12.000 televidentes más que el día anterior.

🗣️ @Nacho_Abad SE DISPARA en la mañana de @cuatro con ‘En boca de todos’ que alcanza un nuevo RÉCORD HISTÓRICO con un 10,8% de cuota de pantalla 🗣️ Se distancia de su competidor al que vuelve a superar con una distancia de +3,1 puntos pic.twitter.com/EuUkenf6us — Mediaset España (@mediasetcom) May 29, 2026

De esta manera , En boca de todos ha sido elegida por los espectadores tercera opción de su franja, por detrás de Mañaneros (15% y 458.000) y Espejo Público (13.2% y 401.000 espectadores), pero por encima de Telecinco con El programa de Ana Rosa ( 0.78% y 328.000) y de Al rojo vivo en La Sexta (7.7% y 235.000).

El gran funcionamiento de ‘Horizonte’

Destacar también que, gracias a la última hora política y a los casos de corrupción que planean sobre el PSOE, el segundo canal de Mediaset España también ha experimentado una subida general en los últimos días y no solo por En boca de todos, sino también por Horizonte.

El jueves 28 de mayo, por ejemplo, el espacio conducido por Iker Jiménez para el acces prime time de Cuatro alcanzó un estupendo 12.8% de share y 948.000 espectadores, ocho décimas y 49.000 televidentes más que la semana anterior. El programa fue segunda opción de la noche sólo por detrás de Supervivientes en Telecinco.