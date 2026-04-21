Nacho Abad retrata en ‘En boca de todos’ a una podemita que defiende la okupación: «¿La solución es que todos okupemos una casa?»

El presentador Nacho Abad y los colaboradores de En boca de Todos han retratado a la podemita balear Lucía Muñoz en el programa En boca de Todos cuando ésta ha defendido la okupación ante una víctima de esta problemática y ha acusado a la derecha de «llamar okupa» a cualquier cosa. Lo han preguntándole «si la solución es que todos okupemos una casa». Algo a lo que no ha sabido cómo responder.

En una intervención en el programa, en el que estaba hablando una propietaria víctima de los okupas, Muñoz ha defendido a los okupas y ha señalado que la vivienda «se ve como un negocio muy jugoso». «La solución al problema de la okupación es garantizar el derecho a la vivienda. La derecha y los medios llamáis okupa a todo», ha dicho refiriéndose al presentador.

Al escuchar esto, una colaboradora, muy tajante, le ha dejado claro: «Sois muy pesados con la derecha, hay personas vulnerables que les okupan su casa y son del PSOE, de Podemos. Un okupa, lo llames como lo llames, es un delincuente». A ello se ha sumado otra colaboradora, que le ha dicho: «Ten narices de decirle a Vicenta (una víctima) que la okupación no existe». Por su parte, Sonia Ferrer le ha preguntado «cómo definiría a un okupa», a lo que no ha sabido contestar.

Ella ha insistido en defender en que el problema de la okupación se solucionaría «garantizando el derecho a la vivienda». A lo que le han preguntado: «¿Y por qué no lo hicisteis cuando gobernasteis?». En este sentido, Nacho Abad ha indicado que «da la sensación de que si cuando se gobierna, no se da la solución, significa que gobernar -al menos en Vivienda- no vale para nada».