La lección de vida de Robert De Niro (82 años): «Cuando las cosas van bien, mantente calmado porque todos somos prescindibles»

Hollywood está repleto de leyendas, pero seguramente ninguna ha sido tan longeva en lo profesional como la figura de Robert De Niro. Actor fetiche de Martin Scorsese, el ganador de dos premios de la Academia se ha puesto a las órdenes de los cineastas más respetados del séptimo arte. Francis Ford Coppola, Tarantino, Michael Mann, Alfonso Cuarón, Barry Levinson o Brian De Palma son tan sólo, parte de toda una retahíla de directores que no han querido renunciar a poder contar en algún momento con la imponente presencia del intérprete. Y claro, como todo mito del celuloide que se precie, la trascendencia y su impacto en la sociedad norteamericana traspasan la narrativa de sus películas y su variopinta colección de personajes. Una de sus últimas reflexiones vitales se dio el pasado 2021. De Niro aseguraba que había que mantener la calma cuando las cosas iban bien, aconsejando a toda la nueva generación de actores que el éxito o la fama no debía cegarles en momentos puntuales.

El protagonista de Taxi Driver (1976) siempre ha sido bastante parco en palabras. No obstante, hace ya un lustro, en una charla con varios compañeros de profesión, Robert De Niro no quiso dejar pasar la ocasión, abordando delante de varias nuevas estrellas un pensamiento profundo sobre el triunfo en el competitivo mundo de la meca del audiovisual. A diferencia de otros grandes de la interpretación como Marlon Brando o Laurence Olivier, el neoyorkino posee una carrera tan regular como para haber obtenido prácticamente una nominación al Oscar en cada década, desde su primera candidatura gracias a su magnífico trabajo como el joven Vito Corleone de El padrino. Parte II (1974). La última de estas consideraciones llegó el pasado 2024, cuando volvió a estar nominado por el oscuro personaje de William Hale en Los asesinos de la luna. Por eso, su opinión sobrevuela la mente de cualquier aspirante que quiera dominar la escena interpretativa.

Robert De Niro es claro: «No pienses que estás en la cima del mundo»

«Simplemente mantén la calma cuando las cosas van bien. No pienses que estás en la cima del mundo», comenzaba diciendo De Niro en una mesa redonda con varios actores organizada por THR.

Y es que él mejor que nadie ha visto pasar por delante de sus ojos a enormes talentos que terminaron en nada, víctimas de una fama que terminó engulléndolos:

«Siempre hay que estar alerta, porque lo he visto: he visto personas llegar, he visto personas irse, las he visto venir y las he visto partir. Hay que estar tranquilo. Hay que, simplemente, tomar lo bueno que tienes en la vida y avanzar con precaución y cuidado, y dar gracias a Dios por tenerlo.

La incombustible estrella cerró aquella exposición asegurando que la clave estaba en no excederse cuando se tiene todo, porque «todos somos prescindibles».

A sus 82 años, su futuro parece incombustible

El año pasado, a De Niro lo vimos protagonizar la miniserie de Netflix, Día Cero y aparecer por partida doble en The Alto Knights. Este año, el legendario actor repetirá con la «gran N roja» en The Whisper Man y regresará a su papel de Jack Byrnes para Ahora los suegros son ellos (2026).