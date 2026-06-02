Anabel Pantoja ha vuelto a situarse en el foco mediático tras reaparecer públicamente junto a su hija Alma en uno de los momentos de mayor exposición informativa de los últimos meses. La sobrina de Isabel Pantoja fue captada en el aeropuerto antes de viajar a Canarias, donde reside habitualmente, apenas unos días después de que saliera a la luz el informe forense relacionado con la investigación judicial abierta sobre las lesiones que sufrió la menor a comienzos de 2025. En las imágenes se puede ver a la influencer sonriente y tranquila, acompañada en todo momento por su hija y por su madre, Merchi, mostrando una actitud serena pese a la presión mediática que rodea el caso.

La reaparición de Anabel llega en paralelo a la enorme repercusión generada por las últimas novedades del procedimiento judicial, que ha vuelto a situar a la familia en el centro de la actualidad. Desde que la pequeña Alma fue ingresada de urgencia en un hospital de Gran Canaria en enero de 2025, la investigación ha avanzado con distintos informes médicos y periciales que han mantenido el caso bajo seguimiento constante. Sin embargo, la influencer ha optado en todo momento por la discreción, evitando pronunciarse públicamente sobre el contenido del informe forense o sobre la evolución del proceso, y manteniendo una postura reservada ante los medios.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en su reaparición fue la ausencia de David Rodríguez en este viaje. Aunque Anabel no quiso entrar en detalles sobre las últimas informaciones judiciales, sí respondió brevemente a una pregunta relacionada con su pareja. Con una sonrisa, reconoció que le gustaría ver al padre de su hija durante su estancia en Canarias, siendo una de las pocas declaraciones que realizó antes de continuar su camino. Más allá de ese comentario, evitó cualquier referencia al procedimiento judicial o a las nuevas informaciones que han surgido en los últimos días, en una línea de silencio que ha mantenido desde el inicio del caso.

En este contexto, también han cobrado relevancia los rumores en torno a la relación de la pareja. En los últimos días han trascendido informaciones que apuntan a una posible crisis entre Anabel Pantoja y David Rodríguez, alimentadas por unas fotografías del fisioterapeuta en Córdoba en las que aparece paseando junto a otra mujer con actitud cómplice. Estas imágenes, difundidas en el entorno televisivo, han generado especulación mediática sobre el estado de la relación, aunque en ningún caso se han confirmado interpretaciones sobre su significado más allá del contenido visual.

La situación coincide además con el impacto generado por el informe forense definitivo incorporado a la causa, que ha vuelto a centrar la atención sobre el origen de las lesiones de la menor. Según dicho documento, las conclusiones médicas han reactivado el interés informativo en torno al caso, situando de nuevo a los progenitores bajo el escrutinio público. Todo ello ha provocado que cada aparición de Anabel Pantoja adquiera una relevancia especial, especialmente en un contexto en el que la investigación sigue abierta y pendiente de nuevas decisiones judiciales.

A pesar de la intensidad mediática, la influencer ha tratado de mantener cierta normalidad en su vida cotidiana. Su reaparición en el aeropuerto, sonriente y acompañada de su hija, refuerza esa intención de seguir adelante con su rutina familiar en medio de un escenario complicado. Mientras tanto, la investigación continúa su curso en sede judicial, con los informes periciales todavía en análisis y sin una resolución definitiva sobre el caso. Por ahora, Anabel Pantoja permanece en silencio sobre el fondo del asunto, centrando su atención en su hija y evitando cualquier declaración que pueda alimentar aún más la polémica.