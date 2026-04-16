Tráiler de ‘Ahora los suegros son ellos’: Ariana Grande se suma a la familia de Robert De Niro y Ben Stiller

La presentación de títulos como La odisea o El día de la revelación han marcado el punto álgido del panel de Universal Pictures en la CinemaCon de Las Vegas. No obstante, aparte de mostrar avances espectaculares de dichos grandes blockbusters, el evento nos ha dejado también el avance de Ahora los suegros son ellos, la cuarta entrega de una franquicia cómica a la que se suma Ariana Grande y donde Robert De Niro y Ben Stiller recuperan sus personajes originales.

Programada para estrenarse en cines la semana del Día de Acción de Gracias (26 de noviembre) estadounidense, Ahora los suegros son ellos volverá a estar dirigida por John Hamburg, el guionista habitual de la propiedad intelectual que recoge el testigo de Jay Roach, quien dirigió las dos primeras cintas y Paul Witz, responsable de la última película de la saga, Ahora los padres son ellos (2010). La idea detrás de cada una de estas hilarantes tramas siempre ha sido la de explorar la tensión que se produce al conocer a la familia política.

En el primer filme, fruto del remake de la desconocida Meet the Parents (1992), Greg Focker (Stiller) debía causar una buena impresión a sus suegros, en especial al patriarca de la familia y ex agente de la CIA, Jack Byrnes (De Niro). La secuela exploró la relación entre suegros, presentándonos a los padres de Greg, encarnados por Dustin Hoffman y Barbra Streisand. En la tercera parte, la pareja protagonista tuvo hijos y eso, volvió a friccionar la relación del rol de Stiller y el de De Niro. En Ahora los suegros son ellos, Greg deberá aprender a confiar en la nueva pareja de su hijo interpretada por Grande, mientras lidia con la estricta, exigente y crítica mirada de su propio suegro. Al que para colmo, parece caerle extraordinariamente bien la joven.

Tráiler de ‘Ahora los suegros son ellos’

The circle of trust just got bigger. Focker-In-Law is in theaters this Thanksgiving. pic.twitter.com/wnAdWIGsmi — Focker-In-Law (@fockerinlaw) April 16, 2026

El adelanto promocional nos muestra a Grande sometiéndose a la clásica prueba del polígrafo de De Niro. La futura prometida de su hijo se gana pronto la confianza del abuelo de su novio, pero Greg no termina de fiarse del todo de ella por culpa de la sobreprotección que profesa a Henry Focker, al que da vida Skyler Gisondo.

En la presentación del tráiler, Stiller bromeó con la idea de que todo estaba «calculado» cuando estrenaron la primera parte y que esperar 15 años para esta película formaba parte del plan de la saga.

Teri Polo, Blythe Danner y Owen Wilson repiten otra vez en el elenco y Gisondo, Beanie Feldstein, Eduardo Franco y Liza Koshy representan las novedades principales. Aparte claro está de la presencia de una Grande que sigue desarrollando su carrera como actriz tras su paso por el musical Wicked. Este mismo año, la cantante aparecerá en la nueva temporada de American Horror Story.

¿Cuándo se estrenará en España?

Ahora los suegros son ellos llegará a los cines españoles un poco después que a las salas norteamericanas. El patio de butacas patrio podrá disfrutar de ella a partir del 27 de noviembre.

¿Conseguirá la franquicia remontar el vuelo después de la fallida tercera parte? ¿será la presencia de Grande un reclamo suficiente para su éxito en la taquilla?