Denis Villeneuve sobre la esperada ‘Dune 3’: «Es una historia de redención»

Tras los anuncios de Sony Pictures hace un par de días, la CinemaCon de Las Vegas recibió ayer todas las nuevas producciones y adelantos promocionales de Warner Bros. Desde el primer vistazo de Tom Cruise en Digger de Alejandro González Iñárritu al próximo título que dirigirá el oscarizado Sean Baker. Eso sí, más allá de la evidente expectación que todas estas películas generan, la atención de los asistentes se encontraba focalizada en el que es el gran blockbuster de ciencia ficción del 2026: Dune 3. El final de la épica trilogía mostró los primeros siete minutos de la cinta a los asistentes del evento con un resultado espectacular que estuvo acompañado de unas palabras de su cineasta, Denis Villeneuve.

En dicho metraje de Dune 3, un grupo de guerreros es enviado a una batalla en un barco de trasporte abarrotado de soldados que termina con una lluvia de disparos en pantalla. Ninguno de los personajes principales aparecían en esta, pero su proyección despertó el entusiasmo de los espectadores y fans de la obra de Frank Herbert dada su espectacularidad. Tras ello, el realizador canadiense y responsable de las dos anteriores entregas apareció en el escenario junto a todo un séquito de personas vestidas con atuendos de Fremen. Villeneuve en su momento aseguró que la primera parte era una obra contemplativa y la segunda, un relato bélico. En esta ocasión describió el tercer largometraje como «un thriller» en una historia que transcurre 17 años después de la secuela, dentro de un «mundo muy diferente»

‘Dune 3’: una historia de redención

El primer teaser, revelado hace algunas semanas, nos mostraba a un Paul Atreides con la cabeza que luchaba contra sus demonios y con el peso psicológico de haber despertado una guerra intergaláctica.

En sus palabras ante el público, Villeneuve describió así la esencia de Dune 3: «Paul se enfrenta a las consecuencias de sus actos y decisiones. Es más bien una historia de redención…pero el corazón de la película es la historia de amor entre Chani y Paul».

Junto al director, en el escenario aparecieron Timothée Chalamet, quien da vida al líder de los Atreides, Zendaya en su representación de Chani y un Jason Momoa que recupera su papel de Duncan Idaho. Allí, el tres veces nominado al premio de la Academia aseguró que Paul se había convertido en «su peor versión», quien lucha por conservar las partes de sí mismo que «todavía le quedan».

¿Quién más aparece?

En el elenco, aparte de Chalamet, Zendaya y Momoa, roles como Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Charlotte Rampling y Léa Seydoux recuperarán sus personajes originales. Las incorporaciones más relevantes son las de Anya Taylor-Joy, la cual en esta ocasión explorará en profundidad el rol de la hermana de Paul, Alia Atreides y Robert Pattinson como Scytale, quien aparentemente será el principal antagonistas de este desenlace.

Experience the epic conclusion. Dune: Part Three only in theaters and IMAX December 18. #DuneMovie #FilmedforIMAX pic.twitter.com/6lYDvlvMqW — DUNE (@dunemovie) March 17, 2026

Se enfrentará con Marvel en la taquilla

Dune: Parte tres llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo 18 diciembre. Justo el mismo fin de semana en el que se estrenará Vengadores: Doomsday. ¿Cuál de las dos conseguirá conquistar la taquilla de la recta final de 2026?