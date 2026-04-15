Sean Baker (‘Anora’) da el salto al cine comercial: rodará ‘Ti Amo!’ Para Warner y su nueva división, Clockwork

El cineasta de Anora (2024) no ha estado parado desde su paso triunfal por la alfombra roja. Sean Baker coesribió, produjo y editó La chica zurda de Shih-Ching Tsou el pasado 2025 y este año estrenará el cortometraje Sandiwara con la oscarizada Michelle Yeoh. No obstante, la CinemaCon de Las Vegas ha servido para que Warner Bros. anuncie el fichaje del director, quien asumirá el liderazgo narrativo de Ti Amo!, el primer título del sello especializado de la major, Clockwork.

La noticia llegó de la mano de los productores ejecutivos, Mike De Luca y Pam Abdy, los cuales lanzaron una ambiciosa experiencia cinematográfica para el estudio: estrenar 18 largometrajes en 2027. De Ti Amo! sabemos muy poco, más allá de que Baker como ya nos tiene acostumbrados, escribirá, dirigirá y editará el filme. En los despachos encontramos a Alex Coco y Samantha Quan, los mismos productores de Anora en un proyecto que estará financiado por FilmNation Entertainment. Pero ¿cómo nace Clockwork y cuál es su objetivo dentro de una Warner Bros. que está a punto de ser absorbida por Paramount?

Sean Baker dirigirá ‘Ti Amo!’ para Clockwork

Ti Amo! será uno de esos títulos que tendrán un gran seguimiento por parte de la comunidad cinéfila el próximo año. De la noche a la mañana, Sean Baker pasó de ser un referente en el cine independiente alejado del mainstream ha cosechar cuatro premios de la Academia, gracias a la cinta protagonizada por Mikey Madison. El de Nueva Jersey se llevó el Oscar a la mejor película, guion original, montaje y dirección, convirtiéndose de facto en uno de los autores referenciales del séptimo arte norteamericano moderno.

Clockwork por otra parte, parece el estudio adecuado para ese salto a nivel de producción. Liderado por antiguos ejecutivos de Neon, esta incipiente compañía está dirigida por Christian Parkes y tiene como objetivo, según un reciente comunicado, producir «cine socialmente relevante, provocador y con resonancia cultural para audiencias de todo el mundo». Parkes aseguró que Sean Baker era un artista que encarna todo lo que Clockwork representa y que Ti Amo! sería «otro regalo para el cine».

En la CinemaCon, Warner anunció este compromiso autoral tras celebrar la victoria de Una batalla tras otra en los últimos Oscar y el récord de nominaciones (16) de Pecadores.

Warner tiene un 2026 realmente estimulante

A pesar de encontrarse en un momento de gran incertidumbre por la absorción de Paramount, Warner tiene todo un estimulante calendario fílmico por delante en el presente 2026.

Tanto en lo comercial como en lo estrictamente autoral, el sello estrenará entre otras, El final de Oak Street de David Robert Mitchell, la colaboración de Tom Cruise con Alejandro G. Iñárritu con Digger y opciones blockbuster a la altura de Mortal Kombat II y Supergirl. Aunque sin duda, el plato gordo llegará el 18 de diciembre en el esperado estreno de Dune: Parte tres.