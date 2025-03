¿Quién es Mikey Madison? La estrella más brillante de los Oscar 2025 es el rostro del nuevo Hollywood

La recta final de la temporada de premios hacía presagiar un triunfo casi seguro para Demi Moore. Sin embargo y, comandando el brillo de Anora en los premios Oscar 2025, Mikey Madison ha logrado convertirse en la mejor actriz de la 97.ª edición de la alfombra roja. La veterana protagonista de La sustancia había configurado en los últimos meses una senda promocional donde victimizaba su trayectoria ante los cánones de una industria que según ella, no le dejó jamás ser algo más que un rostro del cine comercial. No obstante, ni siquiera un papel hecho a su medida ha podido frenar el ascenso meteórico de esta californiana de 25 años, la cual acaba de impulsar su carrera al alzarse con la siempre codiciada estatuilla dorada. Pero, ¿Quién es realmente esta nueva estrella de Hollywood? ¿En qué películas la hemos visto antes de Anora? A continuación, repasamos el breve desempeño que Madison ha tenido hasta llegar a ser la reina actual de la actuación.

Dentro de las categorías interpretativas, a menudo se repite la gran dicotomía en la que el público pero sobre todo los Académicos, deben decidir entre dos perfiles y narrativas bien diferenciadas. Por un lado el de la figura incipiente que lograría con el galardón, despegar su carrera. Mientras que por otro, el de la leyenda otrora que tras años de ostracismo mediático regresa a la conversación fílmica para una segunda oportunidad dentro de la profesión. Por ejemplo, en 2023 ocurrió con Brendan Fraser y La ballena, frente a perfiles prometedores de la talla de Austin Butler en Elvis o Paul Mescal en Aftersun o esta misma gala, donde Adrien Brody y The Brutalist se han impuesto al Bob Dylan de Timothée Chalamet en A Complete Unknown. Por eso en este sentido, la victoria de Mikey Madison resuena irónicamente frente a La sustancia, como ese rostro joven que viene a relevar generacionalmente a toda una corriente de actrices de otro tiempo. Así, una buena parte de los cinéfilos de medio mundo se preguntan dónde han visto antes a esta intérprete a la que el futuro más inmediato le ofrecerá de seguro, múltiples proyectos.

Mikey Madison: quemada por Tarantino

Tras varios cortometrajes, la serie Better Things (disponible en Disney +) fue su carta de presentación televisiva interpretando a una de las hijas de la protagonista, una actriz que debe encontrar el equilibrio entre su profesión en la industria y el espacio y necesidades de sus tres herederas adolescentes. Después, Mikey Madison iría apareciendo poco a poco con roles secundarios en títulos como Nostalgia, Monstruo, It Takes Three e incluso, un pequeño papel de doblaje en la propuesta animada de La familia Addams.

Aunque en realidad, lo más probable es que el público general la reconozca por las dos muertes divertidísimas que protagonizó en 2019 y 2022. Porque sí, Madison es la miembro de la familia Manson que termina ardiendo tras colarse en la mansión de Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood. Una aparición breve y memorable en la película de un Quentin Tarantino que logró concentrar a toda una serie de artistas prometedores aparte de la reciente ganadora del Oscar. El anteriormente mencionado Butler, Margaret Qualley, Sydney Sweeney,Victoria Pedretti y la estrella de Stranger Things, Maya Hawke, completan ese elenco secundario que es parte del vergel de talento que hoy nutre a la escena audiovisual más prominente. Del mismo modo, Madison también formó parte de Scream (2022), donde después de ser revelada como una de las asesinas de la cinta terminaría siendo acuchillada al final de la misma.

Tras estas participaciones, le llegaría el turno al filme de terror All Souls y a la miniserie de Apple TV +, La dama del lago. Por último, Anora ha terminado siendo su primer gran papel protagonista y el inicio de una filmografía en la que ya nada será igual para ella.

Su futuro como actriz

Todavía no existe una confirmación oficial, pero antes del reciente galardón ya se hablaba de que Mikey Madison podría ser la próxima protagonista de lo nuevo del cineasta Luca Guadagnino. Director con el que la actriz ya ha manifestado querer trabajar en varias ocasiones, al igual que por ejemplo otra referente autoral como el de la directora de La quimera: «Me encanta Alice Rohrwacher, digo mucho su nombre. Me encanta Luca Guadagnino, me desmayaría», expresaba en la pasada gala de la national Board of Review.

Lo más probable es que Anora termine regresando a los cines próximamente. Por el momento, se desconoce la plataforma de streaming a la que llegará de forma oficial.