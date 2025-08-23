Warner Bros planea rodar una película biográfica sobre Kobe Bryant: estará producida por el equipo de ‘El método Williams’

En un contexto actual donde la industria cinematográfica tiene serios problemas para atraer a los espectadores a las salas, los grandes estudios realizan apuestas gigantescas con aquellos temas o iconos que sirvan como un reclamo sideral para la audiencia. Y aquí es donde entra el subgénero referencial del biopic, cuyo desempeño en los últimos años ha estado vinculado al mundo musical. Elvis, Bob Dylan, Robbie Williams…los fans más melómanos han tenido últimamente, una buena dosis de historias que navegaban por el origen de sus ídolos. Pero ahora, esta tendencia podría virar hacia el ámbito del deporte. Concretamente a las canchas de baloncesto de la NBA. Porque según informan desde el otro lado del charco, Warner Bros. Discovery podría estar planeando crear una película sobre Kobe Bryant.

En sus más de 120 años de historia, al celuloide le ha dado tiempo para proyectar largometrajes sobre casi todas las modalidades deportivas. Desde el fútbol con Evasión o victoria, pasando por el béisbol de Moneyball hasta el golf de la hilarante Happy Gilmore. Sin embargo y especialmente en Estados Unidos, el séptimo arte se ha centrado recurrentemente en el que es su disciplina más internacional: el basketball. Comedias familiares al estilo Space Jam, títulos motivacionales como Coach Carter, clásicos icónicos a la altura de Hoosiers: Más que ídolos, el baloncesto es el juego rey de Norteamérica, representando un interés genuino para su cultura y funcionando como un gran cultivo de narrativas increíbles. El streaming no ha sido ajeno al subgénero deportivo. HBO plasmó la dinastía de los Lakers en los 80 con Tiempo de victoria, Netflix generó el documental viral de The Last Dance, mientras que Amazon MGM relató en AIR la crónica de cómo Nike y Michael Jordan cocinaron el acuerdo publicitario que cambiaría las dinámicas del patrocinio en el ecosistema deportivo.

Con todos estos antecedentes, no es de extrañar que Warner pueda tener entre ceja y ceja una película sobre Kobe Bryant. Considerado por muchos como el tercer mejor jugador de la historia de la NBA por detrás de Jordan y Lebron, su dramático desenlace en un accidente de helicóptero alimentó todavía más la leyenda de la habilidosa estrella conocida con el sobrenombre de «la mamba negra».

La película de Kobe Bryant

Aunque muchos no lo recuerden, Bryant recogió un premio Oscar en 2018, cuando Dear Basketball se llevó la estatuilla dorada al mejor cortometraje de animación. Un pieza de aproximadamente cinco minutos que partía de un poema escrito por el propio jugador con un diseño artístico de Glen Keane y apoyándose en la composición musical de John Williams.

Según cuenta The Insneider en su última publicación, la major californiana estaría desarrollando una película de Kobe Bryant junto a los productores de El método Williams y 199 Productions, el sello cinematográfico y televisivo del retirado jugador de la NFL, Tom Brady.

Sería una apuesta gigantesca de Warner

De cumplirse la información, se espera que el futuro título retrate el nacimiento de la leyenda del jugador y no tanto su estrellato y veteranía en la disciplina, acercándose a lo que en ciertamente hizo la película tenística con la que Will Smith se llevó el Oscar al mejor actor. Los principales rumores apuntan a que la historia giraría en torno a la noche del draft en la NBA en la que el deportista fue elegido en la decimotercera posición.

Por el momento no existe un anuncio oficial por parte de Warner.