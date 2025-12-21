Ni 5 ni 10: estos son los kilos que vamos a engordar los españoles estas navidades

Los españoles vamos a ganar algunos kilos estas navidades, no serán ni 5 ni 10, sino que pueden ser alguno más. Sin duda alguna, estamos ante una serie de acontecimientos que nos darán más de una sorpresa a la hora de subir a la báscula. En estos días en los que quizás descubriremos un extra de buenas sensaciones con la ayuda de una serie de detalles que pueden ser esenciales, en estos días en los que cada elemento cuenta.

Estas navidades las comidas cobran protagonismo y acabarán siendo los que nos acompañarán en unos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una manera que deberemos empezar a pensar en un cambio importante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. La comida y los dulces en estas fechas son casi obligatorios, tenemos algunos elementos que van llegando y que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Estas fiestas tendremos que enfrentarnos al dilema de coger kilos, disfrutar de unas jornadas en familia y de unas comidas que durante el resto del año no terminamos de ver.

Ni 10 ni 5 kilos

La realidad es que será mejor que nos preparemos para un cambio en nuestra dieta que vamos a ver llegar de forma casi inesperada. Vamos a sufrir las consecuencias de unos platos que son una auténtica maravilla, pero suelen tener algunos inconvenientes.

Los platos de la Navidad son de lo más calóricos en estas jornadas en las que el frío se convierte en protagonista. Nada mejor para conseguir hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser clave que con algunos elementos que pueden llegar casi sin avisar.

Este cochinillo o pollo de corral relleno, langostinos o croquetas de bogavante, no son nada, si lo comparamos con la sobremesa de turrones, de polvorones o el clásico roscón de Reyes que cierra esas fiestas de comidas abundantes. Unas Navidades en las que la comida cobra especial protagonismo.

Es importante comer con moderación, pero también ser conscientes de que vamos a ganar unos kilos. No todas las personas engordan de la misma forma, pero en general, hay unos valores que se repiten y que pueden convertirse en un elemento que deberemos tener en cuenta.

Estos son los kilos que engordarán los españoles estas navidades

Estas Navidades vamos a engordar una cantidad de kilos que pueden ser una media de 4, o eso dicen los últimos estudios de los expertos del Instituto Europeo de la Obesidad (IMEO).

Los expertos de Obecentro nos dan una serie de consejos que podemos aplicar en Navidad, desde su web nos animan a no engordar ningún kilo de más:

Planifica tus comidas. Uno de los primeros tips para no engordar en Navidades es planificar con antelación lo que vas a comer cada día. Así podrás equilibrar las calorías que ingieres y evitar los excesos. Por ejemplo, si sabes que vas a tener una cena copiosa, procura comer algo ligero y saludable durante el día, como una ensalada, una sopa o una fruta. También puedes preparar tus propios platos navideños, usando ingredientes frescos y naturales, y evitando las frituras, los ultraprocesados y el azúcar.

Controla las cantidades. Otro de los consejos para no engordar en Navidades es controlar las cantidades que comes. No se trata de privarte de nada, sino de moderar las porciones y elegir bien lo que pones en tu plato. Una buena idea es usar platos pequeños, que te ayudarán a reducir el tamaño de las raciones. También puedes servirte solo una vez, y evitar repetir o picar entre horas. Y si te sobra comida, guárdala en la nevera o congélala para otro día, en vez de acabar con todo lo que hay en la mesa.

Elige alimentos saludables. A la hora de comer, no todo vale. Hay algunos alimentos que son más saludables que otros, y que te ayudarán a mantener tu peso y tu salud. Por ejemplo, el marisco, el jamón, el pavo, el pollo, el solomillo de cerdo o el salmón son buenas opciones de proteínas magras, que te aportarán saciedad y nutrientes. También debes incluir verduras y frutas en tu dieta, que te darán vitaminas, minerales y fibra. Y opta por los cereales integrales, como el pan, el arroz o la pasta, que tienen un menor índice glucémico que los refinados.

Bebe agua y limita el alcohol. La hidratación es fundamental para nuestro organismo, y también para evitar engordar en Navidades. El agua nos ayuda a eliminar toxinas, a mejorar la digestión y a prevenir la retención de líquidos. Además, beber agua antes y durante las comidas nos ayuda a sentirnos más llenos y a comer menos. Por el contrario, el alcohol es una fuente de calorías vacías, que no nos aportan ningún beneficio y que favorecen el aumento de peso. Por eso, es mejor limitar su consumo, y elegir bebidas con menos graduación, como el vino tinto o la sidra, y evitar los licores y los cócteles.

Haz ejercicio físico. El ejercicio físico es otro de los tips para no engordar en Navidades, ya que nos ayuda a quemar las calorías que consumimos y a mantener nuestro metabolismo activo. Además, el ejercicio nos aporta otros beneficios, como mejorar nuestro ánimo, reducir el estrés, fortalecer nuestro sistema inmunitario y prevenir enfermedades.