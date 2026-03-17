Entradas para la final de la Champions League 25-26: precios y cómo comprarlas

La Champions League siempre es una competición con la que equipos y aficionados sueñan con ganar una vez en la vida. El máximo torneo donde los mejores equipos de las ligas europeas se enfrentan cada temporada para levantar la ‘Orejona’. Un título que cada vez es más complicado de ganar con el nuevo formato, donde se juegan más partidos y el camino es más largo para llegar a la gran final.

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético son los únicos representantes que quedan vivos en la Champions tras la eliminación de Athletic y Villarreal en la fase previa. Los tres sueñan con ganar la Copa de Europa, un sueño compartido con otros colosos que persiguen el mismo objetivo para ganar la gloria y el reconocimiento mediático y deportivo de sumar el trofeo en las vitrinas de sus museos.

Precios de las entradas para la final de la Champions 2026

En los últimos años, los precios de las entradas para ver la Champions League se han disparado. En la edición 2025/26, estará en el Puskas Arena (Budapest, Hungría), sede donde se jugará la final el próximo 30 de mayo partirá con un precio mínimo de 70 euros la más barata, en el caso de que se vendan a través de los clubes que se clasifiquen, y 950 euros la más cara. Una información que ya ha hecho oficial la propia UEFA.

Hay que tener en cuenta que el partido se jugará en un estadio con capacidad de 61.400 espectadores, de los cuales 39.000 se pondrán a la venta al público. El reparto se haría de la siguiente forma: 17.200 entradas para los dos clubes finalistas y las otras 4.600 para la propia UEFA. Un máximo de dos entradas por comprador. Se pueden adquirir para el público hasta el día 19 de abril.

Las que dará la propia UEFA para la final de Champions tendrán acceso a tres categorías diferentes: las primeras tienen un precio de 180 euros; las segundas, 650; y las terceras, 950. Todas ellas serán nominativas, y en esta edición habrá más medidas para evitar la reventa fraudulenta. También habrá sorteos para adquirir localidades intransferibles, pero se deberán descargar a través de una aplicación móvil para registrarse con el dispositivo con el que luego entrarán al estadio.

Cómo comprar entradas para la final de la Champions League 25-26

El proceso para comprar entradas para la final de la Champions 2025/26 suele estar a través de tres vías diferentes. El principal es a través de las páginas web oficiales de los dos equipos que estén clasificados. Las que otorgue la UEFA serán también mediante su propio sitio web, sin contar las que se puedan conseguir a través de patrocinadores externos.