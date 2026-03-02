Telefónica no teme una posible transformación del modelo audiovisual de la Champions League, tal como se propone en el acuerdo entre el Real Madrid y la UEFA que pone fin al proyecto de la Superliga europea. Este modelo consiste en una retransmisión de la máxima competición de clubes en abierto mediante una plataforma de streaming.

«Buscar una fórmula para dar el fútbol gratis no es algo nuevo, ha habido otras épocas en que se dio en abierto pero lo abandonaron. El mundo audiovisual ha evolucionado y puede haber nuevos modelos, pero eso se plasmará cuando haya ofertas por encima de las nuestras: en la última adjudicación, Telefónica se ha asegurado cuatro años más de la Champions a partir de 2027 y cinco más en la liga. Por tanto, los racionales para poner ofertas dependerán de las perspectivas de negocio, pero los nuevos modelos no se plasmarán hasta 2032», explicó el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo, en la presentación de los resultados de 2025.

Y añadió: «El fútbol es importante para Telefónica, pero estamos preparados para competir en cualquier circunstancia. De hecho, la enorme mayoría de nuestros clientes no tiene contratado el fútbol».

Es decir, Telefónica confía en que no cambie el modelo actual de adjudicación de los derechos de la Champions, que consiste en una subasta en cada país que se lleva la puja más alta. Lo que propone el principio de acuerdo entre el club que preside Florentino Pérez y la UEFA es acabar con este sistema y que la competición cree su propio canal de streaming en abierto que se financie con publicidad y suscripciones de bajo coste al estilo de Netflix.

Fuentes cercanas a la operadora sostienen que no es viable el modelo propuesto porque la subasta actual proporciona unos ingresos mucho mayores, y, si se cambia, la UEFA no podrá repartir entre los clubes los mismos premios que con el formato actual.

Elevados precios

En España existe un importante malestar por los elevados precios para ver el fútbol en televisión, ya que es imposible contratar ese contenido en solitario, sino que es necesario contratar con el mismo operador (Telefónica o MasOrange) una línea fija y otra móvil. Existe la opción de DAZN —que integran ambas plataformas—, pero ofrece menos de la mitad de los partidos de liga y no tiene la Champions.

Como informó OKDIARIO, la fórmula más barata para poder acceder a todo el fútbol cuesta 95 euros, el doble que cuando Javier Tebas llegó a la presidencia de la liga. Un precio que se encuentra muy por encima de la media europea y del coste del resto de las grandes ligas del continente.

En Reino Unido también existe un debate sobre el coste del fútbol en TV, por lo que la Premier League ha planteado la posibilidad de lanzar una plataforma de streaming como la propuesta por Pérez para la Champions, que dé acceso a todos los partidos de la competición por 10 libras al mes. De hecho, los medios ya la han bautizado como «Premflix».

Según The Guardian, esta plataforma se inaugurará de forma experimental en Singapur la próxima temporada; y si funciona, se extenderá a otros países en el futuro. Richard Masters, el equivalente a Tebas en Inglaterra, ha explicado que «por primera vez, la Premier League va a tener sus propios clientes. Estamos tratando de construir un negocio, pero también buscamos aprender cómo puede ser replicable en todo el mundo».

Con este modelo, las ligas —o la Champions en el futuro— podrían controlar directamente sus ingresos sin necesidad de asociarse con una plataforma de televisión. Está por ver si este modelo puede igualar o incluso superar los ingresos del actual, como sostiene el Real Madrid, o no, como cree Telefónica. Pero que la Premier vaya a probarlo indica que existen posibilidades de que funcione.