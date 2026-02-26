Telefónica descarta la compra del 50% de VMO2 (Virgin Media-O2), la joint venture que tiene en Reino Unido con la teleco norteamericana Liberty Global, cuando venza su acuerdo en junio de este año, según fuentes cercanas a la operadora española.

Ambas compañías acordaron en 2020 fusionar Virgin Media -operadora de banda ancha y entretenimiento- con O2 -operadora de fijo y móvil propiedad de Telefónica- en una operación valorada en 43.400 millones de euros. Esta fusión creó un gigante con 50 millones de clientes en Gran Bretaña capaz de competir con el gigante British Telecom.

Pero el acuerdo tenía fecha de caducidad: junio de 2026, cinco años después de que fuera autorizado por las autoridades de competencia. En ese momento, ambas partes tienen derecho a vender su 50% y la otra tiene derecho preferente para adquirirla.

Telefónica no va a vender su parte porque considera a Reino Unido uno de sus cuatro mercados core, junto a España, Brasil y Alemania. Pero Liberty sí tiene intención de desprenderse de su 50%, para lo cual ha sondeado a la operadora que preside Marc Murtra por si tiene interés en adquirirla.

Y la respuesta de la cúpula de Telefónica es que no tiene interés, siempre según las fuentes consultadas. La compañía española pretende mantener el actual statu quo, pero tendrá que aceptar que Liberty encuentre otro comprador con el que compartir el accionariado de VMO2. «Tendrán que buscar otros interesados si quieren salirse», explica una de las fuentes.

Eso no implica que Telefónica mantenga malas relaciones con Liberty. Todo lo contrario: la semana pasada, ambas empresas junto a InfraVia Capital cerraron la compra de Netomnia, el segundo mayor operador de fibra del Reino Unido, por 2.294 millones de euros. Una operación que el propio Murtra calificó de «muy buena» por su rentabilidad potencial y porque no requiere un aumento de la deuda.

Pérdidas en Reino Unido

No obstante, la marcha de VMO2 es lo que menos ha gustado a los analistas bursátiles de los resultados de Telefónica en 2025. Así, la compañía británica registró unas pérdidas de 1.852 millones el año pasado, en gran medida por una rebaja de la valoración de la empresa en 1.022 millones por el entorno económico y la dura competencia en el mercado de ese país.

No obstante, Murtra remarcó que la compañía británica cumplió sus objetivos para el ejercicio en ingresos, que crecieron un 0,2%, y en Ebitda (resultado bruto operativo), que logró un avance del 0,9%.

A pesar de esta negativa a quedarse con el 100% de VMO2, Telefónica sigue interesada en acometer adquisiciones para crecer en todos sus mercados clave, bajo las premisas de que aporten rentabilidad, el precio sea adecuado y los reguladores no tumben la operación.

En ese sentido, Murtra constata que «ha habido avances» en la postura de la Comisión Europea respecto a las fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones, algo por lo que siempre ha abogado Telefónica.

«Antonio Costa, presidente del Consejo de Europa, pidió públicamente que se favorezca un proceso de consolidación europeo en que las empresas de telecomunicaciones invertirían como parte de un consenso social. Y Von der Leyen insiste en que su hoja de ruta es el informe Draghi, y nosotros somos parte de ese informe», según el presidente de Telefónica.

Ahora bien, Murtra ha admitido que «también hay declaraciones de otros líderes europeos que hablan con un lenguaje suficientemente ambiguo para que quepa una cosa y la contraria».