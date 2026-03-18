Va a sacar dinero del cajero, se equivoca al poner el PIN y le acaba llegando una multa: «Me sorprende que cobren por errores»

En los últimos años, los pagos electrónicos han aumentado exponencialmente, y todo apunta a que se triplicarán en 2030, hasta superar los tres billones de operaciones. Según la encuesta «Payments and Opening Banking», elaborada por Strategy&, la consultora estratégica de PwC, España se sitúa a la cabeza de Europa en el auge de los pagos digitales (un 41%) más con respecto a 2022. Sin embargo, el efectivo continúa siendo el método de pago más utilizado en nuestro país, sobre todo en pequeños comercios, y para ello debemos acudir al cajero. Sin embargo, es fundamental tener cuidado, ya que un simple error al sacar dinero del cajero nos puede costar una multa.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a un ciudadano búlgaro en una sucursal de Plovdiv. Necesitaba dinero en efectivo y, para obtenerlo, acudió a un cajero automático de esta entidad. ¿El problema? Tenía varias tarjetas, e insertó una de ellas pero el PIN de otra. Después de intentarlo tres veces sin éxito, se dio cuenta del error que había cometido: había insertado una tarjeta EasyPay de prepago, pero el PIN era de otra de sus tarjetas.

La multa por cometer este error al sacar dinero del cajero

La sorpresa llegó poco más tarde, cuando este ciudadano búlgaro se percató de que tenía tres cargos de 0,20 € cada uno: «El problema no son esos 60 céntimos, como se imaginan. ¿Dónde no los he pagado? Pero me ha sorprendido desagradablemente que ahora también cobren por los errores», asegura Pavlov al medio Maritsa. Según EastPay es una «comisión por denegación de autorización en una transacción no imputable al emisor».

En España, para saber qué comisión te pueden cobrar por disponer de efectivo en cajeros automáticos hay que tener en cuenta varios factores. Por una parte, si dispones de efectivo a débito o a crédito y, por otra, si utilizas un cajero de la propia entidad o de otra distinta.

Si dispones a débito, en un cajero de tu entidad no pueden aplicarte ninguna comisión. En cambio, si utilizas un cajero de otra entidad, tu banco no te cobra comisión directamente, aunque puede repercutirte la que le aplique la entidad propietaria del cajero. Por otro lado, si dispones a crédito, en un cajero de tu entidad suelen aplicar un importe porcentual con un mínimo establecido. Además, si realizas la operación en un cajero de otra entidad, normalmente se añade también la comisión que imponga la entidad propietaria del cajero.

Antes de sacar dinero, el cajero debe informarte mediante una pantalla si el servicio es gratuito o cuál es el coste que conlleva. Asimismo, se indicará tanto la comisión de tu entidad como la del propietario del cajero, dándote la opción de desistir de la operación si no estás conforme.

En cuanto a los requisitos para cobrar esta comisión, las entidades tienen libertad para fijarlas, salvo en los casos en los que están limitadas por la ley. En concreto, el cobro por retirar efectivo en cajeros está regulado en el Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre. Por ello, para que puedan aplicarte esta comisión, deben informarte previamente de sus condiciones y tú debes aceptarlas, ya sea de forma expresa o tácita.

El Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos establece: «Antes de que se proceda a la retirada de efectivo a débito por el titular de la tarjeta o instrumento de pago y con el fin de recabar su consentimiento expreso, la entidad titular del cajero deberá informarle de la comisión que por dicha retirada vaya a cobrarse a la entidad emisora de la tarjeta o instrumento de pago, así como de la posibilidad de que dicha comisión le sea repercutida por esta última total o parcialmente».

Cómo evitar ser víctima de skimming

«La técnica del skimming consiste en la utilización de elementos físicos diseñados específicamente para imitar partes de un cajero, los cuales contienen en su interior dispositivos electrónicos capaces de copiar y almacenar datos contenidos en las bandas magnéticas de las tarjetas bancarias para ser usados posteriormente, tras haber grabado mediante el uso de microcámaras el pin en el momento que el usuario teclea la numeración de acceso a su cuenta», explica la Policía Nacional.

Pero, ¿cómo se puede saber si un cajero automático ha sido manipulado? Una de las principales señales de alerta según las autoridades es que el lector de tarjetas parezca demasiado voluminoso. Asimismo, es frecuente que el teclado responda de manera extraña al tacto o que haya accesorios inusuales. Todos los elementos deben estar en su sitio, sin que se mueva ninguna pieza. Por otro lado, si hay una barra de plástico en la parte superior del cajero, es probable que tenga cámaras ocultas. Teniendo todo esto en cuenta, antes de introducir el PIN, es esencial comprobar si todo está bien.