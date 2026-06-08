Otra de las causas que van a dar lugar a etos paros en un futuro es la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y «que la plantilla se encuentra superada y al límite», indican desde el sindicato CSIF. Así, actualmente hay en torno a 28.000 trabajadores y según los cálculos del sindicato, en base a los estudios de la OCDE, apuntan a que «como mínimo para tener una estructura eficaz en la lucha contra el fraude» la plantilla tendría situarse entre los 32.000 y los 33.000 empleados.

Por tanto, con esta huelga de 24 horas concluye el calendario de protestas iniciadas el pasado 6 de mayo, con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, y que continuaron el 13 y el 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la AEAT en toda España. Sin embargo, como han alertado los funcionarios se pretende seguir con las movilizaciones.

Más concentraciones de funcionarios frente al Ministerio de Hacienda

De igual forma, estas no van a ser las únicas concentraciones, ya que CCOO se concentrará mañana frente a Hacienda para reclamar el establecimiento de un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales en la Administración General del Estado (AGE).

Según denunció el sindicato en un comunicado, cerca de 30.000 empleados de la AGE, un 15% de la plantilla, tienen unos ingresos cercanos al salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Para CCOO, mantener salarios «extremadamente bajos» en la AGE es «el camino más corto para el desmantelamiento de los servicios públicos, castigar a la ciudadanía con menos recursos y menos cohesión social».

Así, el sindicato se movilizará mañana frente a Hacienda con el objetivo de exigir retribuciones «dignas» y garantizar la eficiencia de unos servicios públicos esenciales que, a día de hoy, «se encuentran bajo mínimos», según ha criticado el sindicato.