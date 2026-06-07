La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado para este lunes un paro de 24 horas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), coincidiendo con la plena Campaña de la Renta.

El sindicato reclama un incremento de plantilla, mejoras en las condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Administración.

Este parón afectará a los aproximadamente 28.000 trabajadores de todos los centros de la AEAT en España y se desarrollará desde las 00.00 horas del domingo hasta la medianoche del lunes, 8 de junio.

Además, el sindicato ha convocado concentraciones a las 11.00 horas frente a las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria en todas las comunidades autónomas.

Escalada de protestas

Las movilizaciones se enmarcan en una escalada de protestas que comenzó el pasado 6 de mayo con una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda, continuó el 13 de mayo y siguió este viernes con un paro parcial de una hora y concentraciones en distintas sedes del organismo.

El sindicato pretende culminar este ciclo de protestas con la huelga general de este lunes. CSIF denuncia el “bloqueo” de la negociación por parte de la Agencia Tributaria en materias como la carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo y el reconocimiento del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) como profesión de riesgo.

El sindicato recuerda además que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT para revisar la carrera profesional de los empleados, un sistema que, según denuncian, permanece paralizado desde 2019, con la consiguiente pérdida retributiva.

En este contexto, CSIF denuncia la falta de efectivos en la Agencia Tributaria y asegura que la plantilla “se encuentra superada y al límite”.

Según sus cálculos, la AEAT cuenta actualmente con unos 28.000 trabajadores, cuando debería situarse entre los 32.000 y los 33.000 empleados para garantizar, según estudios de la OCDE, una estructura eficaz en la lucha contra el fraude fiscal.

Fraude fiscal desatendido

En paralelo, el portavoz del sindicato ha justificado la huelga por el incumplimiento de acuerdos y el deterioro de las condiciones laborales. Denuncia un grave déficit de personal estimado entre 4.000 y 5.000 efectivosy una estructura salarial desequilibrada, donde “el 50% de los técnicos de Hacienda está en el tramo retributivo más bajo”, pese a desempeñar funciones de mayor complejidad.

Asimismo, advierte de que la combinación de falta de plantilla y desmotivación está afectando a la capacidad de actuación del organismo en los casos más complejos de fraude fiscal.

En este sentido, alerta de que “el verdadero fraude fiscal se nos está escapando” y que “la Agencia Tributaria está absolutamente desaparecida en estos procedimientos”.

El sindicato también critica la gestión de los servicios mínimos durante la campaña de la Renta, al considerar que su diseño puede neutralizar el impacto de la huelga al concentrarse en la atención presencial y al contribuyente.